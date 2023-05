Manchester City-Real Madrid. O jogo da vida de Guardiola e Ancelotti cheio de fé

O Manchester City-Real Madrid desta quarta-feira noite (20.00, TVI e Eleven) é para muitos o jogo do ano, pois está em jogo um lugar na final da Liga dos Campeões. De um lado está aquela que é considerada a equipa em melhor forma na atualidade, que está a uma vitória do tricampeonato inglês e o nono da sua história, enquanto do outro está o atual campeão europeu que procura a 15.ª Champions da sua história. Após o empate 1-1 no estádio Santiago Bernabéu, na semana passada, agora o palco é o Ethiad, onde esta época o City só não venceu dois jogos, derrota com o Brentford e empate com o Everton, amos na Premier League.

Os citizens têm na sua casa uma autêntica fortaleza, que leva mesmo Pep Guardiola a acreditar que desta vez pode quebrar um enguiço pessoal, afinal perdeu sete das 10 meias-finais que disputou enquanto treinador, a última das quais há um ano, precisamente com o Real Madrid. "Não somos estúpidos, sabemos quão importante é este jogo. Talvez seja o mais importante desde que estou neste clube", disse, bem disposto, o treinador catalão que procura ser campeão europeu pela primeira vez fora do Barcelona, onde levantou a taça em 2009 e 2011. Essa é, na prática a sua maior falha no currículo em Inglaterra, razão pela qual foi questionado sobre se ganhar a Champions definirá o seu legado no City. "O meu legado aqui já é excecional! Chegamos aqui muitas vezes. Disse aos jogadores para que vivam o momento. Somos afortunados porque temos tudo nas nossas mãos. Não temos de fazer nada de excecional, só precisamos ser nós mesmos e dar tudo", disse sorridente, procurando aliviar a pressão dos seus atletas, entre os quais estão os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias.

Ainda assim, avisou que é preciso "fazer melhor" do que no Bernabéu para vencer a eliminatória, afinal do outro lado está um clube que disputa a sua 32.ª meia-final da Champions, tendo conseguido por 17 vezes chegar à final, onde só foi derrotado três vezes. Um currículo impressionante, que também é partilhado pelo treinador Carlo Ancelotti, recordista com quatro Champions vencidas em cinco finais disputadas. Talvez por esse capital de experiência tenha garantido esta terça-feira que está "com fé" em chegar à final de Istambul, a 10 de junho, mas para isso adverte que é preciso estar "concentrado em todos os detalhes" do jogo. E por isso deixou uma garantia: "Não penso no desempate por penáltis. Estamos a pensar ganhar o jogo."

Uma das questões colocadas ao treinador italiano foi a forma de parar o goleador do City, Erling Haaland, melhor marcador da Liga dos Campeões com 12 golos e que no total da época apresenta 52 remates certeiros em 48 partidas disputadas. "Não podemos olhar só para um jogador. Temos de planear bem o jogo no aspeto defensivo", disse.

Sobre o sucesso do Real Madrid na Liga dos Campeões, Ancelotti não tem explicação. "Não é fácil explicar. É especial devido à historia das primeiras Taças dos Campeões. É uma competição muito importante para todos e devemos manter viva a história de Di Stéfano, Gento e Amâncio", frisou.

Kyle Walker, Vinícius e o meme

Na véspera de um duelo muito aguardado, destaque para um episódio caricato, protagonizado por Kyle Walker, defesa do Manchester City que contou uma conversa com Vinícius Júnior no jogo da primeira mão, durante a qual lhe fez um pedido especial, que culminou com um abraço no final da partida.

"Ele tentou fazer-me um drible e disse-lhe para não voltar a fazê-lo porque não queria ser um meme na internet", revelou o jogador de 32 anos, que disse ter "o máximo respeito" pelo avançado brasileiro do Real Madrid.

