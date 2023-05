Manchester City na final da Champions à boleia de Bernardo Silva

O futebolista português Bernardo Silva marcou dois golos (aos 23 e 37 minutos) na vitória do Manchester City sobre o Real Madrid (4-0), na 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, após o 1-1 registado na capital espanhola, carimbando assim o apuramento da equipa treinada por Pep Guardiola para a final.

Éder Militão na própria baliza (76") e Alvarez (90+1") completaram a goleada do conjunto inglês, que vai disputar a final da Champions pela segunda vez na história, depois de ter perdido para o Chelsea há dois anos no Estádio do Dragão.

BERNARDO SILVA GOLAÇO



@ChampionsLeague | @ManCity 1 x 0 @realmadrid#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/tt5iDST82q - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 17, 2023

OUTRA VEZ BERNARDOOOOOOOO



@ChampionsLeague | @ManCity 2 x 0 @realmadrid#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Iyr1xtCM50 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 17, 2023

TRÊS Mas repara que o Guardiola foi lá dizer como se fazia



@ChampionsLeague | @ManCity 3 x 0 @realmadrid#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/IO9BuASu4S - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 17, 2023

ÁLVAREZ Está feito ‍



@ChampionsLeague | @ManCity 4 x 0 @realmadrid#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/FHvFBwwsL2 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 17, 2023

Rúben Dias atuou os 90 minutos.

O jogo decisivo será frente ao Inter de Milão, em Istambul, a 10 de junho.