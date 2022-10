Manchester City é o primeiro clube a atingir os oitavos de final da Champions

© EPA/Liselotte Sabroe DENMARK OUT

O Manchester City é o primeiro clube virtualmente apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, na quarta jornada de fase de grupos, enquanto PSG e Benfica ficaram muito próximo de o conseguir.

Os citizens já não vão descer do segundo lugar no grupo G, após o nulo em Copenhaga, conjugado com o empate a um golo entre Borussia Dortmund e Sevilha, equipas que ainda continuam na corrida.

O dia foi mesmo de empates - nada menos que cinco - e um dos mais interessantes aconteceu no Parque dos Príncipes, em Paris, onde o 1-1 até sai a contento para o clube da capital francesa e para o Benfica, que até se podem qualificar com mais um empate, nos dois jogos que faltam.

O grupo H tinha começado com nova humilhação da Juventus, que caiu por 2-0 em Haifa, ante o Maccabi - golos do internacional israelita Atzili, aos sete e 42.

PSG e Benfica entraram em campo conhecedores desse resultado, que interessava a ambos, e fizeram um jogo aberto, sem grandes pressões, com os dois onzes a jogar para a vitória.

Começou melhor o PSG, com o 31.º golo de Kyliam Mbappé na Champions, aos 39 minutos, após penálti algo ingénuo concedido por António Silva.

Foi também de grande penalidade que o Benfica repôs o empate, aos 62, com um remate de João Mário ao centro. Um penálti que por pouco não foi assinalado - numa primeira fase, o árbitro mandou seguir a jogada, mas Rafa não se levantou do chão, a queixar-se de falta de Verrati, e a jogada acabou por ir ao VAR, que lhe deu razão.

Contas feitas, PSG - esta terça-feira com os lusos Danilo e Vitinha a titulares - e Benfica continuam a emular-se na frente do grupo, com oito pontos (e vantagem mínima dos franceses, por terem mais golos marcados), bem à frente dos três de Juventus e Maccabi Haifa.

No grupo G foi dia de empates, um quadro suficiente para apurar o City, com 10 pontos, contra sete do Borussia Dortmund e dois de Sevilha e Copenhaga.

João Cancelo foi titular, enquanto Bernardo Silva e Ruben Dias foram suplentes utilizados, num jogo em que os citizens tiveram de encarar em inferioridade numérica desde o minuto 30, por expulsão do espanhol Sergio Gomez.

No Signal-Iduna-Park de Dortmund, o Sevilha adiantou-se aos 18, através do francês Nianzou, e os locais empataram aos 35, golo do inglês Jude Bellingham.

O lateral luso Raphael Guerreiro entrou ao intervalo para reforçar a consistência do lado esquerdo do Borussia, mas sem grande sucesso.

Quem esteve claramente em campo com uma postura menos competitiva foi o Real Madrid, que, para o grupo F, empatou 1-1 em Varsóvia com o Shakhtar Donetsk.

Os merengues apresentaram uma equipa de segunda, já a pensar no jogo para a Liga espanhola com o FC Barcelona e por muito pouco não perderam - só empataram aos 90+5, através de Antonio Rudiger.

O resultado acaba por ser francamente injusto para os ucranianos, que dominaram, mas só marcaram uma vez, por Zubkov, aos 46.

Em Glasgow, André Silva ficou em branco na vitória por 2-0 do RB Leipzig sobre o Celtic. Os golos foram creditados a Timo Werner (75) e Forsberg (84).

Após os jogos desta terça-feira, o Real Madrid está quase lá, com 10 pontos, seguido por Leipzig (seis), Donetsk (cinco) e Celtic (um).

O mais embrulhado dos grupos que esta terça-feira estiveram em ação é o E, com as quatro equipas num intervalo de três pontos.

Comanda o Chelsea, com sete, contra seis do Salzburgo e quatro de AC Milan e Dínamo Zagreg.

No estádio Giuseppe Meazza, a expulsão de Tomori, aos 18 minutos, terá sido determinante, deixando o AC Milan claramente mais frágil.

Jorginho, de penálti, aos 21 minutos, e Aubameyang, aos 34, concretizaram a vitória dos londrinos perante o campeão italiano, em que o luso Rafael Leão, substituído aos 80, não desequilibrou.

Em Zagreb, Seiwald adiantou o Salzburgo, aos 12, e Ljubicic fez o golo do Dínamo, aos 40.