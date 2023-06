Mais uma medalha para Portugal. Marcos Freitas na final no ténis de mesa

© EPA/Pawel Jaskolka POLAND OUT

O português Marcos Freitas apurou-se esta terça-feira para a final do torneio de singulares masculinos de ténis de mesa dos Jogos Europeus Cracóvia 2023, ao bater o francês Alexis Lebrun por 4-2, garantindo já, pelo menos, a medalha de prata.

Freitas, de 35 anos e 60.º do ranking mundial, assegurou a conquista da sua terceira medalha em Jogos Europeus, somando duas por equipas nas edições anteriores, ao derrotar o 18.º do mundo por 11-9, 7-11, 8-11, 12-10, 11-8 e 11-6.

Ainda esta terça-feira, às 19.20 locais (18.20 em Lisboa), vai disputar a final frente a Félix Lebrun, irmão do seu adversário nas meias-finais, que ocupa o 31.º posto da hierarquia e venceu o croata Andrej Gacina, 28.º, por 4-0 (11-9, 11-4, 11-3 e 13-11), numa partida de apenas 22 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No seu embate das meias-finais, o madeirense entrou melhor e venceu o primeiro parcial por 11-9, com Lebrun, de 19 anos, à procura do seu melhor jogo, que o fez vencer de seguida, por 11-7 e 11-8.

Ainda assim, o português, mais experiente, impôs-se, mais seguro, nos três seguintes, em todos mostrando-se capaz de recuperar de desvantagens de vários pontos para se manter em jogo e vencer.

"Estou muito feliz com a minha performance. Foi um jogo físico, com muitos pontos longos. Nunca tínhamos jogado um contra o outro, e consigo ver por que tem ganho a tantos bons jogadores. (...) Ainda bem que me mantive focado, agora tenho de descansar e preparar a final", declarou o luso após a vitória.

Agora, terá pela frente Félix Lebrun, de apenas 16 anos e que é considerado um 'prodígio' do ténis de mesa mundial, provavelmente apostado em 'vingar' o desaire do irmão mais velho.

Portugal conquistou a medalha de ouro por equipas masculinas em Baku2015 e a de bronze em Minsk2019, em que Fu Yu venceu o torneio de singulares femininos, tendo, assim, já assegurado um quarto pódio para a modalidade em Jogos Europeus.

Até ao momento, Portugal soma nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros três 'metais' já assegurados, no muaythai, dois, e este no ténis de mesa.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.