Mais uma goleada do Bayern. Já são 52 golos esta época

Mais um jogo, mais uma goleada do Bayern Munique, próximo adversário do Benfica já na quarta-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os bávaros deslocaram-se neste domingo ao campo do Bayer Leverkusen e cilindraram o adversário por 5-1, num jogo onde Lewandovski e Gnabry bisaram e Thomas Muller também picou o ponto.

O Bayern, líder da Bundesliga (soma mais um ponto do que o rival Borussia Dortmund), segue assim imparável, e Jorge Jesus neste momento deve estar a pensar como poderá montar a equipa de forma a travar o poder de concretização dos alemães.

E é caso para preocupação. Nos 12 jogos oficiais realizados esta temporada em todas as provas, a equipa treinada por Julian Nagelsmann marcou um total de 52 golos, ou seja, uma média de 4,3 por partida. Impressionante! Golos sofridos foram nove.

Nas goleadas que foi somando esta temporada destaque para os 12-0 (!) ao Bremer SV, dos escalões secundários do futebol alemão, num jogo da Taça da Alemanha. Houve ainda um 7-0 ao Bochum para a liga alemã e um 5-0 ao Dínamo Kiev em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões.

O jogo diante do Bayern está agendado para as 20.00 de quarta-feira e caberá ao Benfica tentar evitar a tendência dos bávaros para aplicarem goleadas nos jogos das competições europeias contra clubes portugueses. As águias já sentiram isso em duas ocasiões. Em 2018, no último confronto, e em 1976, ambas as vezes por 5-1. O Sporting de Paulo Bento, nos oitavos de final da Champions de 2009, foi completamente cilindrado. Perdeu por 5-0 em Alvalade e depois por 7-1 em Munique.

O FC Porto também já sentiu os efeitos do rolo compressor alemão e numa eliminatória em 2015 foi goleado por 6-1. Os dragões, contudo, podem gabar-se de terem ganho uma Liga dos Campeões (Taça dos campeões Europeus) à custa dos germânicos, na célebre final de Viena em 1986-87, com uma vitória por 2-1 com golos de Madjer (calcanhar) e Juary.

O Benfica será a última equipa portuguesa a entrar em ação na Champions. Antes, já amanhã, FC Porto e Sporting voltam ao palco dos milhões (o jogo dos leões começa às 17.45, o do FC Porto às 20.00). Os dragões recebem o AC Milan, atuais segundos classificados da Serie A italiana e vão tentar somar o primeiro triunfo na prova, depois de um empate com o At. Madrid e de uma derrota diante do Liverpool.

Já o Sporting desloca-se a Istambul para medir forças com o Besiktas. A comitiva leonina partiu ontem para a Turquia e com a presença de Pedro Porro, que apesar de ter viajado está em dúvida devido a uma lesão contraída no jogo da Taça de Portugal diante do Belenenses. Os leões ainda não pontuaram no Grupo C - somam duas derrotas, com o B. Dortmund e o Ajax.

