Mais um português no Brasil. António Oliveira vai treinar o Cuiabá

O português António Oliveira, que nos últimos cinco meses orientou o Benfica B, é o novo treinador do Cuiabá, anunciou o clube do campeonato brasileiro.

"O Cuiabá acertou, nesta sexta-feira, a contratação do técnico português António Oliveira, de 39 anos, que estava no Benfica B e foi treinador do Athletico Paranaense em 2021", informou o 17.º classificado do Brasileirão no seu site oficial.

NOVO COMANDO



O Cuiabá acertou, nesta sexta-feira (3), a contratação do técnico português António Oliveira, de 39 anos, que estava no Benfica B e foi treinador do Athletico Paranaense em 2021.



Saiba mais em https://t.co/EJZqQBSLdL! pic.twitter.com/zN5pY4zOsr - Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) June 3, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na nota, o clube recorda o percurso do técnico português, nomeadamente que teve "a sua primeira experiência no Brasil no início de 2020, quando foi auxiliar técnico do também português Jesualdo Ferreira no Santos".

"Após a saída de Jesualdo do time santista, António foi técnico do sub-23 do Santos até chegar ao Athletico-PR. Ele comandou o Furacão em 40 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 12 derrotas, aproveitamento de 58% dos pontos disputados", acrescenta o Cuiabá.

O filho de Toni, histórico treinador e jogador do Benfica, assumiu o comando do Benfica B no início de janeiro, após a promoção de Nélson Veríssimo à equipa principal, mas antes do final da temporada tinha anunciado que não continuaria à frente dos 'encarnados'.

Antigo jogador da formação do Benfica, António Oliveira trabalhou na equipa técnica de Toni no Irão (Tractor) e no Kuwait (Kazma), mas foi no Brasil, onde foi adjunto de Jesualdo Ferreira (Santos) e Paulo Autori (Athletico Paranaense), antes de assumir o papel de treinador principal, que ganhou protagonismo.

No regresso ao Brasileirão, Oliveira junta-se aos compatriotas Vítor Pereira (Corinthians), Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Sousa (Flamengo) e Luís Castro (Botafogo).

Com oito jornadas disputadas, o Cuiabá soma oito pontos, estando em zona de despromoção, num campeonato liderado pelo Palmeiras, com 15.