Mais um grande jogo de Rafael Leão. Bisou frente ao Nápoles

Que exibição de Rafael Leão. O jogo do campeão AC Milan com o líder do Calcio Nápoles era de dificuldade elevada, mas isso não impediu o português de o tornar fácil. Com dois golos (17' e 59'), Leão chegou aos dez golos na liga italiana e ajudou os rossoneri a bater os napolitanos (4-0) na 28.ª ronda do campeonato italiano.

Diaz (25') e Saelemaekers (67') apontaram os restantes golos do campeão... que apesar do triunfo continua a 20 pontos do Nápoles de Mário Rui, que foi titular.

Ainda este domingo, a AS Roma de José Mourinho voltou às vitórias e bateu a Sampdoria (3-0). Os romanos inauguraram o marcador aos 57 minutos, quando jogavam com mais um jogador, por Wijnaldum. Dybala dilatou a vantagem de penálti perto do fim (88") e El Shaarawy fixou o resultado final aos 90+4".