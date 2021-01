Mais dois casos de covid-19 no Benfica. São agora seis os jogadores infetados

Os futebolistas Gabriel e Franco Cervi testaram positivo ao novo coronavírus, elevando para seis o número de infetados no plantel do Benfica, depois de Pizzi ter recuperado nos últimos dias. Há ainda mais quatro recuperados, casos do guarda-redes Mile Svilar, do médio David Tavares, posteriormente emprestado ao Moreirense, do avançado Darwin Nuñez e do médio Julian Weigl.

O brasileiro e o argentino juntam-se a Jardel, Gonçalo Ramos, diagnosticados a seguir ao natal, em 26 de dezembro, e João Ferreira e Haris Seferovic, com testes positivos em 28.

Nas últimas semanas, o surgimento de casos teve início com testes positivos de Pizzi, na véspera de o Benfica defrontar em Aveiro o FC Porto na Supertaça, num jogo que perdeu por 2-0, em 23 de dezembro, e Tiago Pinto. O diretor-geral dos encarnados, de saída para a Roma, acusou entretanto alguns clubes de esconder casos positivos, num claro recado para os dragões que ainda não reportaram qualquer infetado. O Sporting, por exemplo, já teve um surto na Academia e 12 infetados no plantel principal.

Cresce assim o número de infetados por covid-19 entre emblemas da I Liga. Este sábado a Liga Portugal anunciou o adiamento do jogo do Vit. Guimarães com o Nacional devido a seis novas infeções entre os vimaranenses.