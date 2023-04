Mais do que um futuro Nadal, um Rafael com futuro...

Mais do que um futuro Nadal e um futuro Alcaraz ou uma futura Sharapova e Azarenka, a Academia dos Champs quer formar um Rafael, um Carlos, uma Maria e uma Victória com futuro. A IPSS valeu-se da coincidência com os nomes de grandes tenistas para criar uma campanha publicitária a despertar a atenção dos contribuintes para a consignação do IRS [NIPC 509 250 319].

A campanha, criada pela Akt Creative e produzida pela UandMe, conta com dois filmes realizados por Vina Antunes, com sound design da Ingreme e peças gráficas fotografadas por Ivo Cordeiro. A locução dos vídeos ficou entregue às vozes de Vasco Palmeirim e Ana Colaço.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fundada em 2009 e com o estatuto de IPSS, a Academia dos Champs apresenta-se como um projeto de integração social destinado a crianças e jovens a partir dos 5 anos, que através da prática do ténis ganham uma perspetiva de futuro.