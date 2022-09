Mais de 1700 adeptos do Liverpool preparam ação contra a UEFA

Mais de 1700 adeptos do Liverpool registaram-se em escritórios de advocacia para apresentar ações contra a UEFA. Alegam terem sofrido lesões físicas e traumas psicológicos por causa do caos na final da Liga dos Campeões, que opôs os reds ao Real Madrid, em Paris, a 28 de maio. O jogo foi ganho pelos espanhóis (1-0).

Costelas quebradas por esmagamentos, sintomas de ansiedade e transtorno de stress pós-traumático ou hematomas provocados pelo cassetetes e escudos da polícia francesa, são algumas das queixas dos adeptos, que se deslocaram a Paris para ver a final marcada por incidentes à porta do Stade de France. O caos foi de tal ordem que a UEFA foi obrigada a atrasar o início da final por duas vezes, por "razões de segurança". Algo nunca visto até então.

Segundo os relatos dos queixosos, milhares de adeptos do Liverpool foram direcionados, pela polícia francesa, por um caminho alternativo e perigoso, pelos túneis do metro, até a um posto de controlo em funil, onde enormes filas se acumulavam em risco claro de esmagamento. A decisão de fechar os portões de acesso ao recinto também se mostrou catastrófica em termos de segurança. As enormes filas estáticas e impacientes foram afastadas das grades pela polícia com recurso a gás pimenta e gás lacrimogéneo. Muitos conseguiram saltar as grades e furar o perímetro de segurança, tendo a polícia prendido 68 pessoas nos incidentes.

A UEFA e as autoridades francesas culparam os fãs pelo caos. "O Real Madrid supervisionou a vinda dos seus adeptos a Paris, (...) o que contrasta radicalmente com o que fez o clube de Liverpool, que deixou os seus apoiantes à solta. Isso fez toda a diferença", afirmou a ministra dos Desportos francesa, Amélie Oudéa-Castéra, em entrevista ao canal televisivo RTL.

Agora eles querem ser indemnizados. "Estamos a representar pessoas que sofreram lesões físicas por esmagamento nas grades e muitas pessoas que sofreram psicologicamente com a situação. Alguns recearam pela sua vida. Os clientes relataram ansiedade, PTSD, pesadelos, nunca mais querer ir a um jogo de futebol europeu ou mesmo a França novamente", disse ao The Guardian Gerard Long, sócio do escritório de advogados Binghams, que já tem 1300 pessoas registadas para uma possível ação judicial.

Uma outra empresa tem 400 adeptos interessados em agir contra o organismo europeu. "Algumas são pessoas que foram anteriormente afetadas pelo desastre de Hillsborough", segundo Jill Paterson, o sócio da Leigh Day, que lidera a possível reivindicação do grupo, lembrando assim a tragédia de 1989, quando morreram 96 pessoas, por esmagamento, num jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, em Sheffield.

O passo seguinte é dar conta das queixas à UEFA e tentar uma indemnização para os mais de 1700 afetados pelos incidentes da Champions 2022. Se o organismo europeu continuar com uma postura intransigente os adeptos reds avançam com uma queixa em tribunal.