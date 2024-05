Mainz despede El Ghazi, na sequência das publicações sobre conflito em Gaza

Para a justiça alemã, El Ghazi terá assumido um "discurso de ódio" nas mensagens publicadas no Instagram, tendo sido aberta uma investigação. "Não me distancio do que disse ou do que defendo, hoje e até ao meu último fôlego, pela humanidade e pelos oprimidos", afirmou o jogador.