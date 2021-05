Mãe de Ronaldo quer convencer o craque: "Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade"

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, vibrou na sua casa na Madeira com a conquista do título do Sporting. E, em declarações à TVI24, anunciou que vai tentar convencer o filho a regressar ao Sporting já na próxima temporada.

"Amanhã (hoje) vou para lá (Turim) e já falo com ele. Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade, vou convencê-lo e ele ainda vai voltar", afirmou a mãe de CR7, que não escondeu a sua felicidade com o título conquistado na terça-feira à noite pelos leões: "Estou feliz, valeu a pena esperar".

Cristiano Ronaldo, que esta quarta-feira marcou um golo na vitória por 3-1 da Juventus no campo do Sassuolo (foi o golo 100 pela equipa de Turim), ainda tem mais um ano de contrato para cumprir com o clube italiano, pelo que a sua saída não parece uma missão fácil. Além disso, o avançado português é, a par de Messi, um dos futebolistas mais bem pagos do mundo - aufere qualquer coisa como 30 milhões de euros/ano, um valor incomportável para os cofres leoninos.

Existe contudo uma forte ligação de CR7 ao Sporting. Na terça-feira à noite, Ronaldo fez questão de felicitar o Sporting pela conquista do campeonato através de uma mensagem colocada nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, o jornal espanhol AS abordou o assunto - o possível regresso de Ronaldo ao Sporting -, considerando que se trata de uma possibilidade factual. "Mais ainda se a Juventus não se qualificar para a Liga dos Campeões, uma vez que não será capaz de suportar o elevado custo do jogador", escreveu o jornal desportivo do país vizinho.