Madeleine Bayon. A luso-francesa que fez história nos saltos Red Bull

Madeleine Bayon fez história em Paris com um salto de 20 metros para o rio Sena, no dia 25 de junho. Se para os franceses ela é "a primeira francesa" a competir na Red Bull Cliff Diving World Series, para os portugueses ainda é uma desconhecida, apesar de ter nascido em Lisboa em 1997 e ter representado Portugal num Mundial de ginástica.

"Eu também sou francesa, por isso foi incrível. Sonhava com isto desde que vi uma prova dos saltos Red Bull em Paris. Fiquei com um pouco de medo, mas treinei tanto, tanto, que estava preparada", contou a atleta de 25 anos ao DN, que fez a primeira prova um mês antes deste salto e por isso tinha (e tem) pouca experiência, quando saltou para o Sena com a Torre Eiffel como testemunha.

Depois de um voo de 20 metros (para os homens são 27) em 3 segundos, Madeleine ainda mergulhou quatro a cinco metros com o impacto. As imagens captadas pelos fotógrafos da Red Bull mostram-na a sorrir depois de emergir: "Estava feliz. Senti-me muito apoiada. Se o salto não for perfeito e não entrar na água a direito é certo que vai doer. A parte técnica é muito importante, assim como a parte física. Entramos na água a 80 ou 85 quilómetros por hora em menos de um segundo e o impacto pode mandar-te para o hospital. É preciso contrair pernas, tronco, virilhas e o abdómen no momento certo. E sem esquecer a preparação psicológica. Preciso estar bem comigo mesma para enfrentar o salto. Pensar que tenho medo e é muito alto, mas que consigo fazê-lo e estou preparada. Isso também se treina."

Filha de pais franceses que se mudaram para Lisboa porque adoravam a cidade, Madeleine foi obrigada pelos pais a praticar um desporto e a escolha recaiu na ginástica. Foi no Ginásio Clube Português que se apaixonou pela ginástica acrobática e representou Portugal no Campeonato do Mundo de 2010, na Polónia, juntamente com Vanessa Mendes e Mariana Fernandes. Ficaram em quinto lugar.

Viveu em Portugal até aos 12 anos. Depois, a vida obrigou-a a tomar uma decisão demasiado cruel para a idade. Os pais separaram-se e ela teve de escolher entre ir com a mãe para a Bélgica ou ficar em Lisboa com o pai. "Na verdade, não queria escolher os meus pais e acabei por ir para França por causa da ginástica. Para os meus pais era importante que eu continuasse a estudar, mas a ginástica já exigia cinco horas por dia. Quando a federação francesa de ginástica soube da minha dupla nacionalidade, ofereceu-me uma bolsa completa numa escola onde tinha horários adaptados ao treino, e fui para lá", contou ao DN, explicando, que foi assim que se tornou atleta francesa. Foi alertada para as implicações da escolha: sabia que podia mudar de bandeira uma vez, mas jamais poderia competir nas provas de ginástica sendo portuguesa.

Era volante - na linguagem de ginástica acrobática significa aquela que é a mais pequena para ser levantada e faz piruetas e mortais no ar - e por isso a carreira tinha tempo e peso limitado. Quando foi para a universidade aderiu à política desporto zero. Estudou gestão em Londres e ganhou uma liberdade que não tivera, que depois a levou até Madrid, onde atualmente trabalha na Amazon.

Foi quando estava em teletrabalho por causa da pandemia da covid-19 que decidiu praticar um desporto "para não dar em maluca": "Achei que para uma desportista reformada como eu a piscina podia ser um bom aliado. Entrei para uma classe de adultos numa piscina de Madrid, onde por acaso o instrutor era o treinador de alguns atletas do circuito Red Bull e da seleção espanhola. Como sempre adorei os mortais, achei que devia ser fixe fazer mortais para a água. Quando percebi já estava a treinar mortais com atletas de topo e eles a desafiarem-me. Levava aquilo na brincadeira, para mim era como dizer a uma jovem que começa a jogar ténis que podia entrar no quadro principal de Roland Garros [risos]."

Mas a rotina do treino começou a entediá-la e, passados seis meses, ganhou coragem para fazer uma pergunta ao treinador: "Achas que se eu treinar muito, muito, posso chegar a um nível Red Bull?" A resposta foi positiva e Madeleine mergulhou de cabeça nos treinos. Em maio estreou-se na Taça do Mundo com um 19.º lugar.

Depois disso, o convite para ser atleta convidada numa prova Red Bull era uma questão de passar no casting. Tinha de enviar vídeos dos saltos a 20 metros. Para isso, foi para a Áustria fazer treino de progressão numa piscina onde se salta metro por metro até ao máximo de 18 metros. Depois esteve nos EUA durante uma semana para treinar e gravar pelo menos quatro saltos diferentes a 20 metros. Enviou-os para a equipa Red Bull, cujo principal critério de seleção é ver se os saltos não colocam em perigo o próprio atleta. Foi então convidada para a etapa de Paris, a segunda de seis provas do circuito.

Agora, segue-se o Campeonato do Mundo, no Japão, e o desejo/objetivo de ser uma das oito atletas permanentes do circuito Red Bull. Isto apesar do prémio monetário das provas de saltos não dar para viver em exclusivo desta atividade, a não ser que consiga ficar sempre no pódio. Para já, ainda tem de tirar férias para competir.

