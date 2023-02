Lukaku decidiu duelo em tons de azul (e vermelho)

Diogo Costa manteve a baliza a zero até aos 87 minutos. Foi também esse o tempo que Pepe aguentou sem baixar a guarda perante os possantes avançados do Inter Milão. A 4 dias de fazer 40 anos, o defesa central e capitão portista (fez o jogo 113 na Champions) deixou Lukaku fugiu para decidir o duelo em tons de azul (1-0), que deixou o FC Porto em desvantagem para o jogo da segunda mãos dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E assim acabou a série de 22 jogos sem perder dos portistas, que dia 14 de março recebem os italianos para decidir quem passa aos quartos.

FC Porto e Inter Milão têm mais a uni-los que a separá-los. A começar por ambos jogarem habitualmente de azul e de ambos terem conquistado uma Champions com José Mourinho (dragões em 2004 e nerazzurri em 2010) e dos treinadores - Sérgio Conceição e Simone Inzaghi -terem jogado juntos na Lazio (1999-2000 e 2003-04). Hoje encontraram-se no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da prova milionária da UEFA, que terminou com o triunfo do Inter.

Talvez por conhecer bem Inzaghi, o treinador portista fez bluff . Na véspera disse esperar apenas uma boa notícia - referindo-se aos sete lesionados do plantel -, mas entrou em campo com três surpresas: Otávio, que fez o jogo 266 e se tornou no 27.º jogador com mais partidas na história portista, Uribe e Galeno voltaram à equipa, após recuperarem de lesão.

Encostado lá atrás desde o início do jogo, Diogo Costa foi o melhor dos dragões nos primeiros 45 minutos. Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoglu e Dzeko não deixaram a defensiva portista respirar e quando foi preciso o camisola 99 chegou para o gasto. Só aos 27 minutos, foi registado o primeiro remate do FC Porto no jogo, da autoria de Grujic. O sérvio voltou a testar Onana dez minutos depois, num espetacular remate, depois de brilhantemente servido por Taremi.

Dois raros eventos ofensivos da equipa portista, que acabou a primeira parte sem qualquer canto a favor e sem qualquer golo sofrido. Valeram os reflexo do elástico Diogo Costa para os dragões irem descansar a zeros. Puro instinto do guarda-redes português a impedir o golo de Alessandro Bastoni aos 45+3 minutos.

Onana e aquele minuto 57...

A segunda parte começou logo com uma baixa importante. Uma recaída de Galeno obrigou Sérgio Conceição a mexer na equipa. A opção foi meter Evanilson no ataque, mas isso implicou desviar Pepê para o lado esquerdo.

Nicolò Barella quase aproveitava a desatenção portista logo após a substituição, mas os deuses estiveram do lado dos azuis e brancos. Sem Diogo Costa na baliza, o remate do nerazzurri passou centímetros ao lado do poste.

Aos 57 minutos o momento como é que não entrou. João Mário soltou-se das amarras defensivas e liderou uma ofensiva que só não acabou em golo por culpa de Onana, que defendeu um grande remate de Zaidu e uma recarga Taremi.

Ao mínimo sinal mais portista Simone Inzaghi refrescou a equipa com Lukaku (em vez de Dzeko) e Gosens (em vez de Dimarco) e voltou a ter mais bola.Aos 72 minutos Lukaku serviu Lautaro Martínez, que chegou um milésimo de segundo atrasado e não conseguiu chegar a tempo para desviar a bola para a baliza. O perigo ia passando ao lado, mas mesmo as que não matam moem e foi assim que Otávio ficou fora do jogo...e do próximo (no Dragão, no dia 14 de março). O médio portista viu o segundo cartão amarelo e foi expulso pela primeira vez na carreira por pisar Çalhanoglu à frente da área.

Mais uma vez Conceição era obrigado a mexer na equipa. Sacrificou Taremi (esteve incrível, nas ajudas defensivas), a principal referência ofensiva para reforçar o setor recuado com Wendell para os últimos minutos. A intenção era boa, mas não resultou e Lukaku bateu Diogo Costa aos 87 minutos, decidindo o jogo a favor dos nerazzurri.

O FC Porto continua sem ganhar fora de casa nos oitavos: em 13 jogos, soma 4 empates e 9 derrotas.

