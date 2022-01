Luis Díaz a caminho do Liverpool

O extremo colombiano Luis Díaz vai ser jogador do Liverpool, num negócio que vai render aos cofres da SAD portista 45 milhões e a possibilidade de um encaixe de mais 15 milhões mediante objetivos.

De acordo com o jornal O Jogo, o negócio está praticamente fechado, faltando ainda perceber se o jogador vai permanecer no FC Porto até ao final da temporada ou se ruma já ao clube de Anfield. O jogador está neste momento ao serviço da seleção da Colômbia.

Díaz estava a ser negociado há algumas semanas entre o FC Porto e o Tottenham, mas aparentemente, a entrada em cena do Liverpool desviou o jogador, que prefere trabalhar sob as ordens de Jurgen Klopp e irá ter como colega de equipa o português Diogo Jota.

O extremo colombiano, de 25 anos, está a realizar uma época extraordinária ao serviço do FC Porto e já se sabia que muito dificilmente o dragão iria conseguir segurá-lo. Esta temporada, pelos portistas, Luis Díaz apontou 16 golos em todas as competições oficiais e conta ainda com cinco assistências.

Díaz foi contratado pelo FC Porto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, na temporada 2019-20, tendo os dragões pago 7,2 milhões de euros por 80% do passe do colombiano, que tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.