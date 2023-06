Luís Castro diz adeus ao Botafogo e vai treinar CR7 na Arábia Saudita

Luís Castro vai mesmo ser o treinador do Al Nassr, equipa onde joga Cristiano Ronaldo. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo site brasileiro Globoesporte, acrescentando que, antes e viajar para a Arábia Saudita, o técnico português de 61 anos vai orientar, na próxima madrugada (1.00 hora em Lisboa) pela última vez o Botafogo, num jogo em casa com os chilenos do Deportes Magallanes, a contar para a Copa Sul-americana.

A despedida será, pois, diante dos adeptos do Botafogo, clube que vai deixar na liderança do Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem sobre o Grémio e oito em relação ao Flamengo e ao campeão Palmeiras, orientado por Abel Ferreira.

Ao serviço do clube do Rio de Janeiro, onde chegou em abril de 2022, Luís Castro orientou 81 jogos, contabilizando 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas.