Beltrán. De aguadeiro de Dybala a possível reforço do Benfica

Com o Flamengo a avisar publicamente que se o Benfica quiser contratar Pedro terá de bater os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão, Lucas Beltrán, 22 anos, é cada vez mais opção para o lugar de Gonçalo Ramos, que está de saída para o PSG. Se o acordo com o avançado argentino já terá sido assegurado, com o River Plate pode tornar-se numa novela...

Com contrato até 2028, segundo o jornal Olé, a cláusula de rescisão do avançado sobe hoje de 20 para 25 milhões de euros, dando ao River Plate mais poder negocial face à proposta do Benfica, que terá de suplantar a única oferta concreta pelo avançado feita até agora e já recusada - 10 milhões de euros do Friburgo, da Bundesliga.

Muito apegado a Paulo Dybala, que chegou a viver em casa dele, por via da amizade do irmão e do jogador da AS Roma e na seleção argentina, a história de Lucas Beltrán - o viking por ser loiro - começou no colégio Corazón de María, quando tinha oito anos, nos torneios interescolares de futebol 7 ainda jogados em terra batida. E acabou por seguir os passos dos irmão mais velhos (Santiago e Federico) no Instituto de Córdoba.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pablo Álvarez foi o seu primeiro treinador. "Conheci o Lucas quando ele era pequeno porque treinava os irmãos, o Santiago e o Federico que jogava com o Dybala. Ele estava sempre a ver os mais velhos e trazia-lhes água, até que começou a jogar e eu vi que ele tinha a força e a qualidade dos irmãos", lembrou numa entrevista, a propósito da estreia do avançado nos super clássicos da Argentina, em 2022, frente ao Boca Juniors.

Para Álvarez, "a história de Beltrán é de perseverança porque é um cabeça-dura que não desiste de nada, que tem qualidade e humildade e sempre foi um bom companheiro de equipa e um líder". Responsável pelo salto para o futebol de onze e também mudado de de posição em campo, o técnico recordou que a mãe, uma apaixonada por futebol, não gostou que o filho deixasse o meio-campo para jogar a 9 (avançado). Questionou a decisão, mas o treinador via nele capacidade chegar à baliza.

E assim que o fez, Béltran começou a marcar golos e em poucos meses estava a ingressar na academia do River Plate, em 2016. "É imparável com e sem bola. Tecnicamente é bom, sabe driblar para a frente, gosta de entrar nos espaços, talvez precise melhorar na definição das jogadas. A margem de progressão é grande", referiu

Foi pela mão de Marcelo Gallardo que estreou na I liga argentina, com 17 anos, frente ao Gimnasia, em dezembro de 2018. Mas foi difícil ganhar um lugar e acabou cedido ao Colón, onde jogou uma época até o chamarem de volta e desatar a marcar golos.

Com contrato até 2028, tem 17 golos em 34 jogos realizados pelo River Plate este ano e já foi colocado na órbita da AS Roma, Tottenham e At. Madrid, mas o destino pode mesmo ser o Benfica.

Gonçalo Ramos à espera

O Benfica e o PSG ainda não têm acordo para a transferência de Gonçalo Ramos, que pode chegar aos 80 milhões (60 mais 15 em objetivos). A forma de pagamento está ainda a bloquear o acordo. O PSG tem alguns constrangimentos devido ao fair play financeiro da UEFA e o Benfica quer receber já, pelo menos, 20 milhões.

O empréstimo com opção de compra obrigatória pode assim ser via única para se chegar a um acordo. E com essa intenção encarnada de poder utilizar o jogador na Supertaça (dia 9) com o FC Porto.

isaura.almeida@dn.pt