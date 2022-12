Brasil está fora do Mundial. Croácia foi mais forte nos penáltis

O Brasil está fora do Mundial 2022, após de perder com a Croácia no desempate por grandes penalidades (4-2). Os croatas garantiram assim a primeira vaga nas meias-finais, onde vão defrontar o vencedor dos Países Baixos-Argentina.

Num jogo dominado quase sempre pelo Brasil, o grande destaque esteve na baliza croata, com Livakovic a tornar-se no segundo guarda-redes com mais defesas do Mundial: 20, apenas atrás de Szceszny (que fez 23). Até ao jogo com o Brasil, tinha feito quatro defesas - frente ao escrete, fez onze.

O nulo manteve-se aos 90 minutos e o jogo foi para prolongamento, terreno onde a equipa croata se sentia confortável, uma vez que nas últimas seis eliminatórias de um Mundial, a Croácia foi cinco vezes a prolongamento (a exceção foi a final em 2018, frente à França, que perdeu nos 90 minutos). Era a primeira vez desde 2014 que o Brasil estava num prolongamento num Mundial.

Mas a resistência croata acabou por ceder e mesmo no final do primeiro tempo do tempo extra (105'+1), quando Neymar passou a Rodrygo, que meteu em Lucas Paquetá, assistindo para Neymar, no interior da área, que rematou para o 1-0. Uma bonita jogada. Com este golo, o jogador brasileiro do PSG igualou Pelé como o melhor marcador de sempre pelo Brasil, com 77 golos, oito deles em Mundiais. Neymar foi também o primeiro jogador desde Leônidas, em 1938, a marcar pela canarinha num prolongamento.

Mas aos 117', o avançado croata Bruno Petkovic marcou - com um ressalto em Marquinhos, que desviou a bola do guarda-redes brasileiro - após um contra-ataque rápido. Com 1-1 no final dos 120 minutos, a decisão foi assim adiada para os penáltis, por onde os croatas já se tinham passado nos oitavos, eliminando o Japão. Foi a quarta vez que a seleção dos Balcãs foi a penáltis num Mundial, tinha vencido as três anteriores e a tradição manteve-se.

Livakovic defendeu o primeiro penálti do Brasil e, no decisivo, Marquinhos falhou, atirando ao poste. A festa foi croata e, do outro lado, as lágrimas brasileiras voltaram a ver-se num Campeonato do Mundo, afinal a seleção voltou a falhar o hexacampeonato. Desde que venceu a Alemanha, em 2002, o Brasil nunca mais conseguiu vencer uma eliminatória frente a uma equipa europeia num Mundial (em 2006, caiu frente à França; em 2010, frente aos Países Baixos; em 2014, frente à Alemanha; em 2018, frente à Bélgica).

Depois de já ter brilhado frente ao Japão, o guarda-redes croata entrou assim num lote restrito de jogadores que mais penáltis defenderam em campeonatos do Mundo (quatro).

Veja aqui os dois golos do jogo

0-1, Neymar (Brasil), 105+1 minutos

NEYMAR!!! O Brasil consegue finalmente furar a muralha Croata! ⁰



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Croacia #Brasil pic.twitter.com/nozi3syIb7 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 9, 2022

1-1, Bruno Petkovic (Croácia), 117 minutos

PETKOVIC! Ninguém quer perder este jogo!

⁰

⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Croacia #Brasil pic.twitter.com/r0DNZ3lHII - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 9, 2022

Marquinhos (Brasil), penálti falhado

É a festa da CROÁCIA! A muralha sofreu mas não caiu! ⁰



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Croacia #Brasil pic.twitter.com/faK1GwqVwO - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 9, 2022

