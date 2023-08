Liliana Cá conseguiu a melhor classificação de Portugal até agora

Liliana Cá encerrou esta terça-feira no oitavo lugar o concurso do lançamento do disco, com um arremesso a 63,59 metros, dando a Portugal a melhor classificação até ao momento nestes Campeonatos do Mundo de atletismo, que se estão a realizar em Budapeste, capital da Hungria.

Uma das grandes esperanças portuguesas para a conquista de medalhas, a lançadora do Sporting, de 36 anos, conseguiu a sua melhor marca no terceiro lançamento, depois de ter iniciado a final com 58,86 e com um nulo, assegurando um lugar entre as oito finalistas, e mais três arremessos.

Nas derradeiras tentativas, a quinta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 somou dois nulos e terminou com 62,49, acabando por piorar a sexta posição alcançada nos Mundiais Oregon 2022, quando igualou a melhor classificação portuguesa de sempre, de Teresa Machado em Atenas 1997.

Liliana Cá detinha a 12.ª e pior marca do ano entre as finalistas (64,32), uma marca bastante abaixo do seu recorde nacional, de 66,40 metros, alcançado em 2021. Estes foram os terceiros Mundiais da lançadora natural do Barreiro, que já tinha estado em Doha 2019, onde não foi além do 26.º posto.

O milagre de Tausaga

A norte-americana Laulauga Tausaga sagrou-se campeã do mundo, com 69,49 metros, o seu novo recorde pessoal, sucedendo à chinesa Feng Bin, terceira classificada, com 68,20, e batendo a sua compatriota Valarie Allman, medalha de ouro em Tóquio 2020 e bronze em Oregon 2022, segunda colocada, com 69,23.

A vitória de Tausaga, nascida há 25 anos no Havai, acabou por ser uma grande surpresa, tendo em conta que nunca tinha conquistado um lugar no pódio em competições ao mais alto nível. Nos Mundiais anteriores em que participou, em Doha 2019 e Oregon 2022, foi 12.ª classificada em ambos. Além disso, até ontem tinha como recorde pessoal 65,46 - obtido há mês e meio nos campeonatos dos Estados Unidos -, ou seja, melhorou em Budapeste mais de quatro metros em relação à sua melhor marca anterior.

Por outro lado, a croata Sandra Perkovic, campeã olímpica em Londres 2012 e no Rio 2016, e do mundo em Moscovo 2013 e Londres 2017, ficou fora do pódio, no quinto lugar, com 66,57 metros.

O recorde mundial do lançamento do disco resiste há 35 anos na posse da alemã Gabriele Reinsch, que atingiu os 76,80 metros a 9 de julho de 1988 em Neubrandenburg. Valarie Allman tem a melhor marca do século XXI: 71,46.

Kipyegon tricampeã nos 1500 metros

A queniana Faith Kipyegon sagrou-se tricampeã mundial dos 1500 metros após uma última volta devastadora, concluindo a distância em 3 minutos, 54 segundos e 87 centésimos, juntando assim o título alcançado em Budapeste aos de Londres2017 e Oregon2022.

Quem também revalidou o título, mas nos 3000 metros obstáculos, foi o marroquino Soufiane El Bakkali, que concluiu a prova em 8:03.53. No palmarés já tinha o ouro mundial conquistado eno ano passado. Paralelamente, o detentor do título olímpico do salto em altura, o italiano Gianmarco Tamberi, sagrou-se finalmente campeão do mundo, com um salto de 2,36 metros.

Calor atrasa prova de Mariana Machado

As meias-finais dos 5000 metros femininos dos Mundiais de atletismo, em Budapeste, que vão contar esta quarta-feira com a portuguesa Mariana Machado e que estavam previstas para as 11.00 horas locais (10.00 em Lisboa) vão afinal ser disputadas às 19.00 (18.00), devido ao calor extremo. Em comunicado, a World Athletics anunciou a alteração do horário da prova feminina dadas as "extremas condições climatéricas" na capital húngara. Nesse sentido, a organização dos Mundiais alterou as horas dos tiros de partida das duas meias-finais para as 19.02 (18.02 em Lisboa) e 19.27 (18.27), esta última com a participação da atleta portuguesa.

Isaac Nader corre hoje final dos 1500m

Isaac Nader disputa esta quarta-feira à noite (20.15 em Lisboa) a final dos 1500 metros. O meio-fundista do Benfica, de 24 anos, apurou-se para a prova decisiva ao terminar, no domingo, a série da semifinal no quinto lugar, em 3.35,31 minutos, sem nunca ter tido em risco a qualificação, para os seis primeiros, promovendo o regresso de Portugal a uma final desta distância nos Mundiais, a primeira desde que Rui Silva conquistou a medalha de bronze, em Helsínquia 2005. Os estreantes Patrícia Silva, nas eliminatórias dos 800 metros (9.37 horas), e Pedro Buaró, no salto com vara (9.15), e Lorene Bazolo, nos 200m (10.27), vão ser os únicos portugueses a competir durante esta manhã.

