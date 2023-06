Liga Meo. Tomás Fernandes aproveita fator-casa

Na condição de anfitrião no Allianz Ericeira Pro, a terceira etapa da Liga MEO, Tomás Fernandes aproveitou para brilhar na praia que bem conhece, registando a melhor onda (8,25 em dez) e score (14,75 em 20), na passagem da primeira para a segunda ronda.

No feminino, Gabriela Dinis, que escolheu homenagear a judoca Telma Monteiro, no âmbito da iniciativa da Associação Nacional de Surfistas de prestar tributo a grandes desportistas nacionais com os seus apelidos nas licras, teve um desempenho semelhante, ao assinar a melhor onda (7,25 em dez) e score (14,25 em 20) entre as surfistas.

A representante dos Lombos divide a liderança do ranking com Kika Veselko, que também cumpriu, no dia inaugural em Ribeira D'Ilhas.