Liga Meo Surf. Favoritos passam

Os candidatos ao triunfo na Liga MEO cumpriram esta sexta-feira, no dia inaugural do Bom Petisco Peniche Pro, na Praia do Lagido, mas, no masculino, só Guilherme Ribeiro, campeão em título, venceu a respetiva bateria (11 pontos em 20)..Francisco Ordonhas, Afonso Antunes e Joaquim Chaves passaram em segundo à ronda seguinte, marcando aquele último encontro com Luís Perloiro, autor do melhor resultado do dia (14,25 pontos), a par de João Mendonça. Recorde-se que Chaves é o mais bem posicionado para festejar este fim de semana, sagrando-se campeão pela primeira vez na carreira se for terceiro classificado no evento..Na prova feminina, Kika Veselko e Gabriela Dinis ganharam na primeira eliminatória, mas esta começou com melhores notas: o 13,6 foi o grande score do dia entre as raparigas.