Liga de clubes repudia agressões aos árbitros do Estrela da Amadora-Benfica B

O árbitro Miguel Nogueira relatou ao Conselho de Arbitragem agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem no Estádio José Gomes

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) repudiou esta terça-feira as agressões à equipa de arbitragem do jogo Estrela da Amadora-Benfica B, da 12.ª jornada da II Liga, apelando "à serenidade de todos os agentes desportivos".

"A LPFP, confrontada com a agressão à equipa de arbitragem constituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás (...), vem repudiar todo e qualquer ato de violência, que envolva um agente do futebol profissional e que não pode, em circunstância alguma, ocorrer num recinto desportivo", indica o organismo.

Em nota publicada no sítio oficial da LPFP na Internet, o organismo representativo dos clubes apelou "à serenidade de todos os agentes desportivos, que devem pautar por uma postura pedagógica, banindo de uma vez discursos inflamados e que em nada beneficiam a imagem do futebol profissional português".

O árbitro Miguel Nogueira relatou ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a existência de agressões no jogo entre o Estrela da Amadora e o Benfica B, o que levou aquele órgão a participar a ocorrência ao Conselho de Disciplina (CD) federativo.

"O árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B, da II Liga, relatou ao CA, esta segunda-feira, agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem no Estádio José Gomes. Um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio", informou esta terça-feira o CA, em comunicado.

No encontro disputado na segunda-feira, o Benfica B venceu por 6-3 o Estrela da Amadora, que acabou reduzido a nove jogadores, por expulsão de André Duarte e Afonso Figueiredo.

Logo após o encontro, o clube da Reboleira contestou a arbitragem, tendo o diretor executivo, Marco Ferreira, anunciado que vai "agir criminalmente" contra o árbitro assistente Nuno Pereira, exigindo "um pedido de desculpas da Liga, do Conselho de Disciplina e da equipa de arbitragem".

O Benfica B lidera a II Liga, após 12 jornadas, com 26 pontos, mais 10 do que o Estrela da Amadora, que ocupa o nono posto.