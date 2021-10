Liga anuncia constituição de empresa para a centralização dos direitos televisivos

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, anunciou esta quinta-feira que com a constituição da respetiva empresa, "foi dado o primeiro grande passo para a centralização dos direitos audiovisuais" dos campeonatos profissionais.

Pedro Proença, que falava durante as cerimónias de assinatura de um memorando de entendimento com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance) e de entrega do certificado ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção, considerou que este "foi o passo maior que foi dado nos últimos 20 anos nesta indústria".

O presidente da LPFP considerou o momento "duplamente histórico" e de "enorme importância e amplitude" na defesa dos "valores inegociáveis", no que toca à integridade das competições, boa governança e à luta anticorrupção, que considerou fundamentais.

"A Liga Portugal é hoje a primeira entidade desportiva em Portugal a ser certificada com a norma [ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção]", disse Pedro Proença, considerando que a entidade a que preside "trilha o caminho do rigor e da transparência", essenciais para os próximos passos que quer seguir.

Na mesma altura em que recebeu o certificado, Pedro Proença assinou com a SIGA, que tem como diretor executivo Emanuel Medeiros (antigo secretário-geral da LPFP), um memorando de entendimento no sentido de formar uma parceria para fomentar e implementar os valores de integridade, rigor financeiro e transparência defendidos pela organização.

"Queremos contribuir para a que a Liga Portugal, que é sexta no 'ranking' da UEFA, possa também estar no topo no que toca à boa governança e à integridade. Sem integridade não há futebol", disse Emanuel Medeiros, referindo que este era apenas o ponto de partida.

O responsável da SIGA, que não escondeu "alguma emoção" nesta "espécie de regresso a casa", dado a cerimónia ter decorrido na sede da LPFP, no Porto, frisou que o compromisso assumido entre as partes "é para ser concretizado".

"Este é um tempo de cumprir. Para com o interesse público, para com os adeptos e para com quem investe no futebol. É no cumprir destes valores que acreditamos. Estamos a trilhar o mesmo caminho com a UEFA", referiu Emanuel Medeiros.

Na cerimónia esteve ainda o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que enalteceu o compromisso da LPFP em áreas fundamentais para o desporto, como a transparência, a integridade e a boa governança, "que são problemas que não são só de hoje".

"Sem transparência não há integridade, sem integridade não há verdade desportiva e sem verdade desportiva, particularmente no desporto de alta competição, não há interesse da parte dos adeptos e de quem segue intensamente este fenómeno", referiu João Paulo Rebelo.

O governante realçou a importância do memorando de entendimento e o reconhecimento da certificação, que considerou ser "inovador no nosso país para uma entidade desportiva" e que "consubstancia o compromisso da Liga Portugal para com os valores da ética, transparência e integridade".

Também hoje, a LPFP aprovou um voto de louvor a Sónia Carneiro, ex-diretora executiva coordenadora da Liga, que terminou este mês a ligação ao organismo, em "reconhecimento pelo inexcedível trabalho desenvolvido desde 2016 em prol do futebol profissional".

Empresa para centralizar direitos televisivos é "boa notícia", diz João Paulo Rebelo

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, considerou "uma muito boa notícia" o anúncio da constituição da empresa responsável pela centralização dos direitos televisivos no futebol profissional português.

"Fico muito satisfeito que esses passos estejam a ser dados, exatamente tal como se previa na própria legislação", referiu João Paulo Rebelo, durante a cerimónia de assinatura de um memorando de entendimento entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Sport Integrity Global Aliance (SIGA), no Porto.

A reação do governante surge após o presidente da LPFP, Pedro Proença, durante a cerimónia, que incluiu ainda a entrega do certificado ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção, ter comunicado a constituição da empresa, que rotulou de "primeiro grande passo para a centralização dos direitos audiovisuais".

"É uma matéria muito cara ao Governo e particularmente a mim, enquanto secretário de Estado do Desporto, que iniciei o processo legislativo que conduzirá a algo que vai ser verdadeiramente transformador para o futebol profissional", disse.

O Conselho de Ministros aprovou em fevereiro o decreto-lei que visa impedir que os clubes das competições profissionais de futebol comercializem individualmente os direitos dos seus jogos relativos às épocas 2028/29 e seguintes.

Na altura, ficou ainda decidido que caberia à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à LPFP a apresentação do modelo do negócio até ao final da época desportiva de 2025/26, que terá que ser aprovado pela Autoridade da Concorrência.