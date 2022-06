Líder voou mais alto

A quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf arrancou esta sexta-feira, na praia do Areal de Santa Bárbara, nos Açores, e o destaque foi para o líder do ranking nacional e vencedor da última etapa, Halley Batista, ao conseguir a melhor onda, que rendeu nove pontos, e o melhor score, com 16,75 pontos.

Também Frederico Morais esteve em grande plano, no último heat, depois de uma luta pelo primeiro lugar com Afonso Antunes, até bem perto do fim.

Teresa Bonvalot provou que vai lutar pela conquista do título nacional nos Açores, ao fazer o melhor score feminino do dia (14,25 pontos).