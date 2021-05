Lewis Hamilton vence Grande Prémio de Espanha

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio (GP) de Espanha de Fórmula 1, ultrapassando o holandês Max Verstappen (Red Bull) a seis voltas do final, e aumentou a vantagem no comando do Mundial de pilotos.

Hamilton conquistou a 98.ª vitória na F1, terceira no campeonato de 2021, segunda consecutiva, depois de ter vencido o GP de Portugal, deixando Verstappen a 15,841 segundos e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), terceiro, a 26,610.

Com estes resultados, Hamilton tem agora 94 pontos na liderança do Mundial de pilotos, contra 80 de Verstappen (que fez a volta mais rápida da corrida e, com isso, somou um ponto extra), enquanto Bottas é terceiro, com 48.

"Que dia!", disse Lewis Hamilton no final da corrida. "Quero agradecer aos fãs que aqui estão. É bom de ver. Sinto-me ótimo... o treino está a compensar. Grande estratégia da equipa".

Apesar de ter arrancado na 'pole position', foi ultrapassado por Max Verstappen e foi apenas na volta 60 que conseguiu recuperar a liderança, ultrapassando o piloto da Red Bull Racing.

"Não havia muito que pudesse fazer... Tentei tudo o que podia. Não estamos onde queríamos estar... mas comparado com o último ano é um grande salto para nós", disse Max Verstappen no rescaldo do Grande Prémio de Espanha.

A classificação final:

Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Sergio Perez (Red Bull Racing)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Carlos Sainz (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Sebastian Ocon (Alpine)

Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Lewis Hamilton conquistou a 100:ª 'pole' e fez história

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) tornou-se o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a chegar às 100 'pole positions', ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de Espanha, no sábado.

Hamilton fez a melhor volta logo à primeira tentativa da Q3, a terceira e última fase da sessão, com o tempo de 1.16,741 minutos, deixando o holandês Max Verstappen (Red Bull) em segundo, a 0,036 segundos, e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 0,132.

"É incrível chegarmos à 100.ª 'pole'. Nunca desistimos e tentamos sempre melhorar. Quem pensaria, em 2012, que chegaríamos às 100? Estou extasiado, como se fosse a minha primeira", referiu o campeão mundial, no final da sessão de qualificação da quarta prova do Campeonato do Mundo de 2021.

Esta é também a segunda 'pole position' do britânico nesta temporada, uma vez que foi o mais rápido na qualificação de Imola (Itália), sendo o primeiro a 'bisar', depois de Verstappen (Bahrain) e Bottas (Portugal) já terem uma 'pole' cada.

O Grande Prémio de Espanha de F1 é a quarta de 23 corridas da temporada e disputa-se no circuito de Montmeló, na Catalunha.

Lewis Hamilton chegou a esta prova na liderança do campeonato, com mais oito pontos do que Max Verstappen, da Red Bull Racing.