Leões vão hoje a votos com Varandas lançado para mais quatro anos

Frederico Varandas vai tentar ser eleito pela segunda vez como presidente do Sporting, no sábado, num sufrágio em que terá a oposição de Nuno Sousa e Ricardo Oliveira.

Em setembro de 2018, o antigo diretor clínico foi eleito o 44.º presidente do Sporting, sucedendo a Bruno de Carvalho, que tinha sido destituído do cargo em junho desse ano, no ato eleitoral com maior participação de sempre no clube, com 22.510 sócios votantes.

Na altura, Frederico Varandas recebeu 42,32% dos votos, contra os 36,84% de João Benedito, com José Maria Ricciardi a ter 14,55%, seguido de Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

As eleições, marcadas para a primeira data disponível, vão decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência.

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

Frederico Varandas. O militar que chegou para ganhar e que quer diminuir o fosso para os rivais

Eleito presidente do Sporting em setembro de 2018, Frederico Varandas foi muito criticado pelos adeptos nos dois primeiros anos do mandato, mas os excelentes resultados desportivos entretanto alcançados praticamente acabaram com a contestação. Garante que o Sporting está muito melhor do que quando assumiu o cargo, e para o segundo mandato assinala como grande objetivo anular o fosso que, na sua opinião, ainda existe para os rivais FC Porto e Benfica.



Varandas apresenta como grande cartão-de-visita a conquista do título de campeão nacional de futebol, 19 anos depois. A tão criticada aposta em Rúben Amorim para treinador - depois de o clube pagar os 10 milhões de euros de cláusula de rescisão entre o técnico e o Sp. Braga - veio a revelar-se acertada. No seu mandato, o Sporting conquistou ainda 12 títulos europeus e um mundial nas outras modalidades.

Sexta-feira, véspera das eleições, Varandas jogou uma grande cartada, com o Sporting a assegurar o financiamento de 38,5 milhões de euros (M€), voltando a antecipar receitas decorrentes dos direitos televisivos, publicidade e patrocínio, para recomprar os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC).

De acordo com a sociedade do Sporting, "os créditos cedidos nesta operação servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas".

Varandas , 42 anos, é filho de uma família de classe média-alta e cresceu na Avenida de Roma, em Lisboa, tendo frequentado o Liceu Dona Filipa de Lencastre, uma das escolas mais conhecidas da capital. O amor pelo Sporting foi-lhe passado pelo avô e pelo pai e é sócio do clube desde criança. Cedo começou a ir ao futebol e a jogos de outras modalidades, na companhia do avô e do seu irmão mais velho, João Pedro Varandas, que nos tempos de Godinho Lopes como presidente do Sporting foi vogal da direção. Entre os 12 e os 17 anos chegou a pertencer à Juventude Leonina, juntamente com o seu irmão. Curiosamente, foram alguns membros desta claque que lhe viriam a "infernizar" a vida nos dois primeiros anos de mandato, isto depois de lhes ter cortado algumas regalias.



Varandas formou-se em Medicina e foitambém graduado em Medicina Militar, tendo chegado a Capitão do Exército Português e combatido no Afeganistão. Aos 30 anos já era diretor clínico do V. Setúbal e aos 32 chegou ao Sporting, para médico da equipa dos juniores. Um mês depois já rendia José Gomes Pereira na liderança do departamento clínico do clube, cargo em que se manteve até se demitir para se candidatar à presidência na sequência do ataque à Academia de Alcochete.



No cargo de presidente, e só no futebol, já conquistou um campeonato nacional, três Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Estes seis troféus superam as conquistas do FC Porto e Benfica juntos (três e dois, respetivamente). Criticado pela alegada dificuldade em comunicar, não tem tido problemas em "falar grosso" em algumas situações, nomeadamente nas fortes críticas a Pinto da Costa, preidente do FC Porto, a quem já apelidou de bandido.



"Sei que hoje temos um Sporting muito melhor e que o fosso para os rivais foi encurtado, mas quero anular esse fosso" tem sido a mensagem que Varandas tem passado nas últimas semanas como grande objetivo para os próximos quatro anos de mandato. E no único debate entre os três candidatos, revelou que está a ser concluído o processo de recompra das VMOCs e que "a breve prazo serão dadas excelentes notícias aos sócios".



Frederico Varandas é casado com Katarina Larsson, ex-atleta de triatlo do Sporting, e ambos têm um filho, com dois anos e três meses.

Ricardo Oliveira. O candidato especialista em finanças que vem do golfe e do padel

Crítico de Frederico Varandas, mas sempre num estilo polido, surpreendeu nos últimos dias de campanha ao anunciar um fundo disposto a investir entre 150 a 200 milhões de euros no clube e na SAD, ao qual tem ligação direta como diretor executivo da sua subsidiária desportiva. Mas entretanto fez marcha-atrás...



Ricardo Oliveira, 51 anos, gestor e presidente da Federação de Padel, é filho do presidente do Sporting Clube de Luanda. É casado e tem uma filha de dois anos e meio e um filho que ainda não completou um ano. Nasceu em Angola, mas aos cinco anos, depois do país se ter tornado independente, veio com os pais para Portugal e passou a infância em Cascais. Foi um grande jogador de golfe, tendo conquistado 29 troféus como praticante. Descoberto por um olheiro desta modalidade, aos 19 anos foi o primeiro português a ser convidado a ir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos, tendo praticado a modalidade a nível universitário. Primeiro na universidade de Oklahoma, com uma bolsa para tirar Economia, depois, em Santa Barbara, onde tirou a licenciatura de Psicologia.



Concluída a licenciatura, regressou a Portugal, tendo-se inscrito numa pós-graduação em Business Management e Finanças na Universidade Católica, a que se seguiria outra em Imobiliário, no ISEG. Mas não deixou o golfe para trás e juntou-se a João Lagos, como editor numa revista ligada à modalidade e comentador televisivo de torneios. Regressou a Angola,em pleno conflito armado, e trabalhou na transição entre dois sistemas bancários para a constituição do novo Banco Nacional do país, tendo ainda instalado o Consulado de Angola em Portugal. Nos últimos anos foi administrador de empresas na área financeira.



Há poucos dias, em entrevista à Lusa, anunciou ter um fundo registado na Suíça, o Youngtimers AG, disposto a investir entre 150 milhões a 200 milhões de euros no clube e na SAD. Refira-se que Ricardo Oliveira é diretor executivo da Youngtimers Sports, a subsidiária desportiva deste fundo. "Já falei com as pessoas do Conselho Diretivo [da Youngtimers], que já estão ao corrente dos números do Sporting, e a quem já expliquei a minha opinião e como é que isto pode ser uma boa oportunidade para eles e para o Sporting", referiu. No entanto, fez marcha-atrás no dia seguinte, garantindo nunca ter afirmado que seria este fundo a investir no Sporting, mas que não terá problemas em arranjar interessados em injetar dinheiro no clube. O próprio fundo veio desmentir tal intenção.



Tem expressado a preocupação "com os três anos de receitas antecipadas por parte do clube" e sobre o futebol diz que "está bem, mas só agora com Rúben Amorim". Entre os elementos que o acompanham na lista de candidatura destacam-se nomes conhecidos dos sportinguistas, como Mário Patrício, como vice-presidente, Miguel Francisco, líder do Conselho Fiscal e Disciplinar, e Luís Natário, candidato e presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Nuno Sousa. O líder que quer dar voz à bancada e que rejeita colagens a Bruno de Carvalho

Em agosto de 2018 foi o rosto mais visível na apresentação da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting, que acabou recusada pela Mesa da AG. Feroz crítico de Varandas, garante que já não fala com o ex-presidente há muito tempo e apresenta-se como líder de um movimento que "vem da bancada".



Nuno Sousa nasceu no Porto, em 1976, cidade onde viveu até aos 23 anos, idade em que concluiu o curso de Gestão na Universidade Católica. A distância de cerca de 300 quilómetros para o Estádio José Alvalade não o impediram de ser sócio do clube desde os cinco anos, por influência do pai e da mãe. É casado e tem um filho.



A sua candidatura à presidência começou a ser desenhada em 2019, num congresso em Coimbra que discutiu o momento do Sporting e que reuniu 68 participantes. Candidata-se à presidência do clube do coração como líder do movimento "Sou Sporting", que autodescreve como "vindo da bancada", pretendendo "dar voz ao sócio anónimo com voz desinteressada e apaixonada".



Tem sido associado a Bruno de Carvalho, pois em agosto de 2018 foi o principal rosto na entrega da lista de candidatura do presidente destituído, que acabaria por não ser aceite pela Assembleia Geral do Clube. No entanto, na atual campanha eleitoral tem desmentido qualquer associação ao ex-líder dos leões, apesar de defender a sua reintegração como sócio, tal como a de Godinho Lopes, outro ex-presidente que também foi expulso dessa condição em Assembleia-Geral. Tudo para que "haja uma pacificação na massa associativa do clube", tarefa em que na sua opinião Frederico Varandas tem falhado rotundamente.



Numa entrevista em 2019, elegeu João Rocha, seguido por Bruno de Carvalho, como "presidente-modelo", devido à "promoção de um clube eclético e afastado das elites". E tem lançado fortes críticas a Frederico Varandas, num estilo bem mais vigoroso do que o utilizado por Ricardo Oliveira. Advoga que a situação financeira do clube e da SAD é muito grave, criticando a antecipação de receitas e o aumento da dívida a fornecedores, que, garante, atinge os 90 milhões de euros, a curto e longo prazo. E embora diga concordar com as críticas recorrentes de Varandas "a respeito dos últimos 40 anos nebulosos do FC Porto", diz que o líder leonino tem sido brando em relação aos múltiplos casos judiciais a envolverem o Benfica, lançando a questão: "Sempre disse que ia falar sobre o que se passou no campeonato de 2015/16 [ganho pelos encarnados, em duelo acérrimo com o Sporting]. Por que razão não o fez?". Desportivamente, no único ponto em acordo com Varandas, garante que, caso seja eleito, manterá Rúben Amorim como treinador.



Anunciou que Augusto Inácio será o seu conselheiro/assessor, mas o antigo jogador e treinador campeão pelo Sporting garante não apoiar a candidatura de Nuno Sousa. "Nem a dele nem outra qualquer, mas também não posso impedir as pessoas se me quiserem convidar para assumir um cargo no clube. Isso é outra coisa, nessa altura se verá", afirmou ao jornal A Bola.



O ex-deputado do CDS-PP, Hélder do Amaral, como vice-presidente, é o elemento mais mediático a acompanhar Nuno Sousa na lista apresentada às eleições.

