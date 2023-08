Lecce autoriza Hjulmand a negociar contrato com o Sporting

O futebolista dinamarquês Morten Hjulman foi autorizado pelo Lecce a reunir-se com dirigentes do Sporting para negociar os termos de um possível contrato com os 'leões', informou este sábado o clube italiano no site oficial.

Na nota divulgada, o Lecce refere que o médio nórdico vai ficar de fora dos convocados para o particular de domingo com os espanhóis do Cádiz, "tendo solicitado e obtido autorização para reunir com os dirigentes do Sporting para avaliação da proposta contratual do clube".

Hjulman, de 24 anos, tem sido associado a uma transferência para o Sporting pela imprensa portuguesa há vários dias, sendo que, face à informação divulgada pelos italianos, o negócio poderá ficar concluído em breve.

O jogador deverá custar aos 'cofres' sportinguistas cerca de 17 milhões de euros.

O médio, formado no Copenhaga, chegou ao Lecce em janeiro de 2021, proveniente dos austríacos do Admira Wacker, por 170 mil euros.

Pelo clube italiano soma, até ao momento, 95 jogos, além de ter sido promovido a capitão de equipa na última época.