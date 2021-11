LeBron James agride adversário e gera caos no jogo

Grande confusão esta madrugada no jogo que colocou frente a frente os Pistons aos Lakers.

Na disputa de um ressalto, após um lance livre a favor dos Pistons, no terceiro período do jogo, LeBron tentou ganhar posição a Isaiah Stewart, fez o gesto de uma cotovelada e acabou por acertar na cara do adversário, acabando por ser expulso.

Os minutos que se seguiram foram de uma enorme tensão. Isaiah Stewart ficou a sangrar da cara e foi pedir satisfações a LeBron. Os jogadores das duas equipas tiveram de intervir para que os dois basquetebolistas não chegassem a vias de facto. Muito exaltado, o jogador dos Pistons também acabou por ser expulso.

A partida terminou com a vitória dos Lakers, por 121-117, num jogo onde a equipa de Los Angeles chegou a estar a perder por 17 pontos de diferença.

Foi a segunda expulsão da carreira de LeBron James.