Leão ficou com a fava. 574 milhões de euros separam Arsenal e Sporting

Martin Odegaard e Bukayo Saka, duas das maiores estrelas do plantel do Arsenal.

O Sporting pode queixar-se de falta de sorte no sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa realizado ontem, em Nyon, na Suíça, pois tocou-lhe o adversário que todos queriam evitar no pote dos cabeças de série: o Arsenal, atual líder da Premier League inglesa, que está a realizar uma época notável e que esta temporada se reforçou com nomes de peso e conta com alguns jovens que são já certezas do futebol europeu.

O adversário dispensa grandes apresentações. Só para se ter uma noção, o plantel do clube londrino está avaliado em 803 milhões de euros em comparação com os 229 do Sporting. Ou seja, uma diferença de 574 milhões de euros.

O extremo Bukayo Saka, de 21 anos, é o jogador mais valioso do plantel dos gunners (100 M), treinado pelo espanhol Mikel Arteta (ex-adjunto de Pep Guardiola) desde dezembro de 2019. Seguem-se o internacional brasileiro Gabriel Jesus (80 M), o norueguês Martin Odegaard (80 M) e Gabriel Martinelli (60 M). Valores que contrastam com os mais valiosos do plantel leonino: Pedro Gonçalves (25 M), Edwards (25 M) e Gonçalo Inácio (23 M).

Na equipa londrina há um jogador português (Cédric rumou entretanto ao Fulham no mercado de janeiro): Fábio Vieira, ex-FC Porto, por quem os gunners pagaram no verão passado 35 milhões de euros. O médio não é titular no xadrez de Arteta mas conta esta época com presença em 24 jogos, com dois golos apontados e já cinco assistências.

O clube londrino, que esta temporada quer recuperar a aura dos bons velhos tempos da era Arsène Wenger (a última vez que foi campeão inglês remonta a 2003/2004), lidera a Premier League com 54 pontos, mais dois do que o rival Manchester City, mas menos um jogo. Nesta temporada, em 32 jogos em todas as competições, só perdeu seis, um deles na Liga Europa, na Holanda, com o PSV.

O melhor marcador da equipa inglesa é Bukayo Saka, que conta com 10 golos em 31 jogos em todas as competições, aos quais junta ainda seis assistências. Um jovem de 21 anos já de créditos firmados, de quem Roy Keane disse recentemente tratar-se de "um talento fantástico" que tem lugar em qualquer equipa do mundo, incluindo o Real Madrid. E há ainda Jorginho, Zinchenko, entre outros.

Sporting e Arsenal já se cruzaram em duas eliminatórias europeias (e, curiosamente, das duas vezes os ingleses foram à final das respetivas competições). A primeira foi na já extinta Taça das Cidades com Feiras, em 1969. Após um empate sem golos em casa, os leões perderam por 3-0 em Londres.

Mais recentemente, em 2018, defrontaram-se na fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses venceram por 1-0 em Alvalade e depois registou-se um empate sem golos na capital inglesa.

O histórico do Sporting frente a equipas inglesas nas provas europeias nem é assim tão mau. Em 31 jogos disputados, entre 1969 e 2022, os leões venceram 10, perderam 13 e empataram oito, com 37 golos marcados e 38 sofridos.

Historicamente complicadas são as deslocações a Inglaterra, com apenas dois triunfos - Southampton, 2-4, em 1981 na Taça UEFA, e Middlesbrough, 2-3, em 2005, na mesma competição. Refira-se que o Sporting não perdeu nenhum dos últimos três jogos com ingleses - vitória (2-0) e empate (0-0) com o Tottenham e uma igualdade sem golos com o Manchester City.

Mourinho e Jesus contra espanhóis

O Arsenal assinalou ontem nas redes sociais o confronto com o Sporting, recordando o golo da vitória apontado por Welbeck em Alvalade na eliminatória de 2018. E ainda com uma mensagem destinada a Hector Bellerin, reforço espanhol dos leões no mercado de janeiro, que se formou e evoluiu no clube londrino.

O sorteio realizado ontem colocou a Roma, de José Mourinho, treinador duas vezes vencedor da prova, frente à Real Sociedad, atual terceiro classificado em Espanha, e o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, com o Sevilha, recordista da Liga Europa com seis títulos.

O Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai disputar o acesso aos quartos-de-final com o Bétis, de William Carvalho, e o Union Berlim, de Diogo Leite, volta a encontrar o Saint-Gilloise.

Os jogos dos oitavos-de-final estão agendados para 9 e 16 de março, com o Sporting, tal como as restantes equipas que disputaram o play-off de acesso aos oitavos-de-final, a disputar o primeiro jogo em casa. A final está marcada para 31 de maio em Budapeste, na Arena Puskas.

