Bruno Lage, treinador do Benfica.
Lage deixa futuro nas mãos de Rui Costa. “Recupero o que já disse: nunca serei um problema para o Benfica"

Treinador não se demite, mas deixa presidente à vontade: "Quando sentir que eu não sou a pessoa ideal para o lugar, o Benfica só me paga até esse dia"
DN/Lusa
O treinador do Benfica, Bruno Lage, reafirmou esta terça-feira (16 de setembro) que nunca será um problema para o Benfica, após a derrota na receção ao Qarabag (3-2), na estreia na Liga dos Campeões de futebol, que agudizou a contestação aos ‘encarnados’.

“Recupero o que disse há uns tempos: nunca serei um problema para o Benfica. O Benfica já me proporcionou tantas alegrias e uma carreira bonita. Quando o presidente [Rui Costa] sentir que não tem o apoio dos adeptos e que eu sou o principal responsável por isso, que sou o principal causador do rendimento da equipa ou que a minha mensagem não passa aos jogadores, o grupo não está comigo e eu não sou a pessoa ideal para o lugar, o Benfica só me paga até esse dia”, reconheceu o técnico, de 49 anos.

Bruno Lage falava em conferência de imprensa depois do jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, no qual o Benfica desperdiçou dois golos de vantagem e perdeu diante do tetracampeão azeri Qarabag na jornada inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões.

Não é despedida de nada. Tenho a motivação sempre no máximo, mas temos de ser autocríticos e perceber o momento que estamos a viver dentro e fora de campo. Não quero ser um problema para o Benfica. Sabíamos para o que vínhamos desde o primeiro dia desta época”, assumiu o treinador, que regressou ao clube em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schmidt, na sequência de uma primeira passagem, de 2019 a 2020.

Apesar de elogiar o desempenho do Benfica na meia hora inicial, Bruno Lage considerou que o primeiro golo do Qarabag “trouxe intranquilidade” aos ‘encarnados’, que vinham de um empate na receção ao Santa Clara (1-1), reduzido a 10 unidades desde o minuto 38, para a quinta jornada da I Liga, tendo agora sofrido a primeira derrota ao 10.º jogo em 2025/26.

Há que fazer uma autocrítica sobre o que falhou e amanhã [na quarta-feira] estaremos lá [no treino] com a motivação certa para dignificar o Benfica. Só controlamos o nosso trabalho. Há que olhar para o jogo e para a forma como sofremos os três golos, que me deixa muito triste, porque não é normal nesta equipa sofrer aquele segundo e terceiro golos”, observou, rejeitando comentar os reflexos do momento futebolístico do Benfica numa eventual derrota do presidente Rui Costa nas eleições do clube, em 25 de outubro.

Os ‘encarnados’ adiantaram-se com golos do argentino Enzo Barrenechea, aos seis minutos, e do grego Pavlidis, aos 16, mas o Qarabag deu a volta ao resultado pelo luso-cabo-verdiano Leandro Andrade, aos 30, pelo colombiano Camilo Durán, aos 48, e pelo ucraniano Oleksii Kashchuk, aos 86.

O Benfica, vencedor em 1960/61 e 1961/62, no formato de Taça dos Campeões Europeus, ainda não pontuou e visitará os ingleses do Chelsea, campeões mundiais, em 30 de setembro, na segunda de oito jornadas da fase de liga da principal prova europeia de clubes.

Entrada em falso na Champions: Benfica permite reviravolta ao Qarabag na Luz
Benfica
Bruno Lage
Demissão

