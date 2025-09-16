Lage deixa futuro nas mãos de Rui Costa. “Recupero o que já disse: nunca serei um problema para o Benfica"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, reafirmou esta terça-feira (16 de setembro) que nunca será um problema para o Benfica, após a derrota na receção ao Qarabag (3-2), na estreia na Liga dos Campeões de futebol, que agudizou a contestação aos ‘encarnados’.“Recupero o que disse há uns tempos: nunca serei um problema para o Benfica. O Benfica já me proporcionou tantas alegrias e uma carreira bonita. Quando o presidente [Rui Costa] sentir que não tem o apoio dos adeptos e que eu sou o principal responsável por isso, que sou o principal causador do rendimento da equipa ou que a minha mensagem não passa aos jogadores, o grupo não está comigo e eu não sou a pessoa ideal para o lugar, o Benfica só me paga até esse dia”, reconheceu o técnico, de 49 anos.Bruno Lage falava em conferência de imprensa depois do jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, no qual o Benfica desperdiçou dois golos de vantagem e perdeu diante do tetracampeão azeri Qarabag na jornada inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões.“Não é despedida de nada. Tenho a motivação sempre no máximo, mas temos de ser autocríticos e perceber o momento que estamos a viver dentro e fora de campo. Não quero ser um problema para o Benfica. Sabíamos para o que vínhamos desde o primeiro dia desta época”, assumiu o treinador, que regressou ao clube em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schmidt, na sequência de uma primeira passagem, de 2019 a 2020.Apesar de elogiar o desempenho do Benfica na meia hora inicial, Bruno Lage considerou que o primeiro golo do Qarabag “trouxe intranquilidade” aos ‘encarnados’, que vinham de um empate na receção ao Santa Clara (1-1), reduzido a 10 unidades desde o minuto 38, para a quinta jornada da I Liga, tendo agora sofrido a primeira derrota ao 10.º jogo em 2025/26.“Há que fazer uma autocrítica sobre o que falhou e amanhã [na quarta-feira] estaremos lá [no treino] com a motivação certa para dignificar o Benfica. Só controlamos o nosso trabalho. Há que olhar para o jogo e para a forma como sofremos os três golos, que me deixa muito triste, porque não é normal nesta equipa sofrer aquele segundo e terceiro golos”, observou, rejeitando comentar os reflexos do momento futebolístico do Benfica numa eventual derrota do presidente Rui Costa nas eleições do clube, em 25 de outubro.Os ‘encarnados’ adiantaram-se com golos do argentino Enzo Barrenechea, aos seis minutos, e do grego Pavlidis, aos 16, mas o Qarabag deu a volta ao resultado pelo luso-cabo-verdiano Leandro Andrade, aos 30, pelo colombiano Camilo Durán, aos 48, e pelo ucraniano Oleksii Kashchuk, aos 86.O Benfica, vencedor em 1960/61 e 1961/62, no formato de Taça dos Campeões Europeus, ainda não pontuou e visitará os ingleses do Chelsea, campeões mundiais, em 30 de setembro, na segunda de oito jornadas da fase de liga da principal prova europeia de clubes..Entrada em falso na Champions: Benfica permite reviravolta ao Qarabag na Luz