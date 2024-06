Sepp Kuss converteu a sua amabilidade no principal trunfo para ganhar a Vuelta, tornando-se no novo favorito dos adeptos do ciclismo, conquistados pela lealdade e fair play deste homem das montanhas que, finalmente, acreditou no seu potencial. O norte-americano conquistou hoje a 78.ª Volta a Espanha, na qual o português João Almeida foi nono, tornando a Jumbo-Visma a primeira equipa na história do ciclismo a vencer as três grandes Voltas na mesma época.