Orkun Kokçu, 22 anos, médio internacional turco do Feyenoord, pode tornar-se na maior compra de sempre de um clube português, caso o Benfica chegue a acordo para a transferência, que é um pedido expresso do treinador Roger Schmidt para preencher a lacuna no meio-campo desde a saída de Enzo Fernández para o Chelsea.

O preço fixado pelos dirigentes neerlandeses é de 40 milhões e a SAD benfiquista está na disposição de ir até aos 30 por 80% do passe, o que a verificar-se será a maior compra do futebol português. Mas o negócio não será fácil de se concretizar, até porque o médio tem sido apontado a vários emblemas da Premier League, casos do Liverpool, Arsenal, Manchester United e Brighton.

Até hoje, em Portugal, apenas dois jogadores superaram a fasquia dos 20 milhões de euros. O mais caro continua a ser Darwin Nuñez, avançado uruguaio por quem o Benfica pagou 24 milhões de euros ao Almería, da II Divisão espanhola.