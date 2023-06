Kokçu mais perto do Benfica. Fica com o número 10 e cláusula de 120M

A transferência do médio turco Orkun Kokçu para o Benfica está cada vez mais bem encaminhada e a SAD encarnada já chegou a acordo com o jogador, faltando agora o entendimento total com o Feyenoord, algo que pode acontecer ainda esta sexta-feira, já que as águias enviaram emissários a Roterdão para fechar o negócio.

De acordo com o portal neerlandês 1908, bem informado sobre tudo o que se passa no Feyenoord, o Benfica ofereceu ao jogador de 22 anos um contrato válido por cinco épocas e um salário que triplica aquilo que aufere atualmente no Feyenoord. E ainda a camisola com o dorsal 10, querendo colocar no contrato uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Ainda segundo o portal 1908, as partes (Benfica e Feyenoord) estão cada vez mais perto de chegar a um entendimento. Os neerlandeses exigiam de início 40 milhões de euros pela transferência, mas o Benfica acenou com uma proposta de 30M, ficando o clube de Roterdão com 20% do passe do jogador. Durante esta sexta-feira é possível que o negócio fique fechado.

Kokçu foi um pedido expresso do treinador Roger Schmidt para preencher a lacuna no meio-campo desde a saída de Enzo Fernández para o Chelsea. O jogador foi apontado a vários emblemas ingleses - Liverpool, Arsenal, Manchester United e Brighton -, mas deu o sim ao Benfica por saber que na Luz será titular indiscutível, além de ter a possibilidade de jogar na Champions.

O turco realizou uma época de sonho pelo Feyenoord, assumindo-se como o grande patrão da equipa. Em 46 jogos esta temporada, marcou 12 golos e fez cinco assistências. Kokçu é um médio centro box to box, mas que pode também desempenhar as funções de número 10. Hoje é possível que a transferência seja oficializada.

A confirmar-se que o negócio se fará por 30 milhões, trata-se da compra mais cara de sempre do futebol português, superando os 24 milhões que as águias pagaram por Darwin Nuñez.