A Kings League de Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona, é um sucesso sem precedentes e os mais de 92 mil espectadores que encheram no domingo as bancadas do Camp Nou para assistirem à final, e o número de seguidores que acompanhou o jogo nas redes sociais, são a melhor prova de que esta competição de futebol de sete com regras revolucionárias veio para ficar e já com planos para se estender para outros países e em novos formatos.