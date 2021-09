Quando Hansel Emmanuel Donato entra no pavilhão, a apreensão normal de quem se depara com um amputado dá rapidamente lugar a um abrir de boca de espanto com o talento do jovem basquetebolista. Kikimita, como é conhecido, por ser filho de Kikima (Hansel Salvador Donato, um basquetebolista famoso na República Dominicana) é um jovem dominicano de 17 anos que teve e infelicidade de perder um braço em criança, sem no entanto perder os sonhos de vista: comprar uma casa para a família e jogar na NBA, a maior liga de basquetebol do mundo.

Hansel há muito que deixou de ser um desconhecido para os amantes do basquetebol, afinal tornou-se num verdadeiro fenómeno dos pavilhões e das redes sociais, pois os seus afundanços a uma mão tornam-se virais a cada publicação. No entanto, há regras que o podem impedir de continuar a competir entre os melhores e de chegar à liga profissional de basquetebol norte-americano, o sonho de qualquer criança.