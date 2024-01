Numa luta com a júnior Gabriela Dinis, a surfista de Carcavelos precisava de um quinto lugar para festejar, o que garantiu ao passar em segundo na respetiva bateria da terceira ronda, com 9,25 pontos (em 20 possíveis), tendo a ameaça de Constância Simões (8,80) mesmo no cair do pano. O apuramento e o título foram só a continuidade de um ano incrivelmente regular a nível interno, com pódio em todas as etapas: vitórias no Porto e Ribeira Grande, segunda classificada na Figueira e terceira na Ericeira.