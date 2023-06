Kevin Santos e Teresa Portela campeões da Europa de K2 200 metros

Os canoístas Kevin Santos e Teresa Portela conquistaram este sábado a medalha de ouro na prova de K2 200 metros misto dos Jogos Europeus, sagrando-se campeões da Europa e conseguindo o terceiro ouro português em Cracóvia2023.

A largar na central pista cinco, Santos, campeão da Europa 2022 em K1 200, e a olímpica Portela cumpriram a prova em 34,260 segundos, à frente dos dinamarqueses Magnus Sibbersen e Emma Jorgensen, segundos a 0,312 segundos, e dos alemães Jacob Schopf e Lena Roehlings, terceiros a 0,440.

A dupla sagrou-se campeã da Europa desta prova uma vez que os Europeus integram o programa de Cracóvia2023.

Os canoístas Teresa Portela e Kevin Santos consideraram que a conquista deste título é um "bom estímulo" para o resto da época, que terá apuramento olímpico nos mundiais de agosto.

"Desde que comecei a fazer as provas mistas que melhorei bastante, aprendi muito para os barcos K4, K2 e K1. Foi muito bom termos ganho, para estarmos mais motivados para o mundial", disse Teresa Portela.

"Sabíamos que tínhamos a capacidade de ganhar, tínhamos o melhor tempo. Havia a expectativa do que poderíamos fazer na final e agora que ganhámos sinto-me mais leve. E contente por partilhar isto com o Kevin. Foi um caminho engrado os dois. Foi espetacular", acrescentou a canoísta olímpica.

No caso de Kevin Santos, trata-se do segundo título europeu consecutivo, depois de em 2022 ter sido ouro em K1 200, prova que não pode fazer este ano, por incompatibilidade de horários - o testemunho passou para Messias Baptista, o novo campeão.

"Ficamos sempre contentes com estes títulos. É bom ter dois ouros internacionais consecutivos, mesmo não sendo no mesmo barco. Estou contente. Foi um percurso muito giro de fazer que nos tira da rotina. Uma quebra boa. Um estímulo bom para o resto da época", frisou Kevin Santos, que sonha com estreia olímpica em Paris2024.

Menos habituado a pódios, ainda assim mais regulares no último ano, Kevin Santos admite que demora um pouco a "assimilar" os êxitos: "Quando tudo cai... é para isto que trabalhamos e treinamos todos os dias. Só podemos estar contentes com a prova que fizemos".

Esta é a quarta medalha da canoagem nesta terceira edição dos Jogos Europeus, e a segunda do dia, depois de Fernando Pimenta ter conquistado a prata em K1 500 metros. Na sexta-feira, Messias Baptista chegou ao ouro em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze.

Portugal soma agora sete pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, duas pratas e dois bronzes, somando-se um ouro e uma prata no atletismo, e um bronze no karaté, ao pecúlio na pista de canoagem de Krispinow.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.