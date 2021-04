Kevin Anderson desistiu por lesão. Marin Cilic nas meias finais

Cilic acaba com o sonho de Nuno Borges no Estoril Open

O inédito e aguardado duelo entre dois ex-top 10 do ténis mundial no Estoril Open soube a pouco. Kevin Anderson (atual 105 do ranking ATP e ex-número 5) desistiu no final do primeiro set devido a um problema no adutor esquerdo e apurou Marin Cilic (número 42 ATP e ex-número 3) para as meias finais do open português.

O equilíbrio marcou o primeiro e único set. Tanto Cilic como Anderson fizeram do serviço forte uma arma e cada um ganhou os seus serviços. O sul-africano acabou por ceder no tiebreak, minutos antes de ser forçado a retirar-se com problemas físicos.

O experiente croata de 32 anos irá lutar por um lugar na final com Cameron Norrie, número 50 do ranking mundial, derrotou esta sexta-feira o chileno Cristian Garín (22.º ATP), por 3-6, 7-5 e 6-3.