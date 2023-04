Kecmanovic surpreende e está nas finais de pares e singulares do Estoril Open

Kecmanovic derrotou o italiano Marco Cecchinato e chegou assim à final do Estoril Open.

Discreto, mas eficaz, o tenista sérvio Miomir Kecmanovic agendou este sábado encontro com Casper Ruud na final de singulares do Estoril Open, indo também lutar pelo título de pares, que Francisco Cabral e Nuno Borges não vão defender.

Passou quase despercebido ao longo de todo o torneio, mas o sexto cabeça de série tem tido um percurso imaculado no Clube de Ténis do Estoril, ainda sem qualquer set perdido. Este sábado, voltou a apressar-se para derrotar o italiano Marco Cecchinato, o jogador menos cotado em competição, com os parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e nove minutos.

O 96.º tenista ATP, de 30 anos, pouco pôde fazer diante do antigo número um mundial de juniores, que, como o próprio disse, está imparável e ainda quer mais, tanto que, menos de três horas depois de qualificar-se para a final de singulares, repetiu a proeza em pares.

Ao lado do compatriota Nikola Cacic, Kecmanovic, de 23 anos, bateu, por 6-2, 1-6 e 10-3, o equatoriano Gonzalo Escobar e o francês Fabien Reboul, terceiros cabeças de série e responsáveis pela eliminação do português João Sousa e do austríaco Dominic Thiem nos quartos.

Na final de pares, os sérvios vão defrontar os sólidos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, responsáveis pelo afastamento dos campeões em título, os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges.

Portugueses eliminados

Os dois nortenhos, de 26 anos, regressaram ao court central do Clube de Ténis do Estoril, local onde viveram o momento mais feliz das carreiras ao tornarem-se nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares do Estoril Open, mas o desfecho não foi o esperado.

Apagados e sem soluções para contrariar o serviço dos quartos cabeças de série, perderam por duplo 7-6 (7-4), num encontro das meias-finais no qual estiveram muito distantes do seu melhor.

O único torneio ATP disputado em Portugal ficou definitivamente sem representação nacional, um 'desgosto' para o público que este sábado lotou o complexo estorilista e que esteve prestes a assistir a outra surpresa no final da jornada, no encontro das 'meias' de singulares que opôs Ruud ao francês Quentin Halys.

Depois de vencer o primeiro set, por 6-4, e parecer embalado para o triunfo, o número cinco mundial provou do veneno do carrasco de Nuno Borges na primeira ronda: apoiado no seu excelente serviço, o 80.º do ranking conquistou o segundo parcial por 3-6.

Obrigado a um terceiro set, o finalista das últimas edições de Roland Garros, Open dos Estados Unidos e ATP Finals elevou o nível quando era preciso para vencer o tie-break por 7-2, e fechar o encontro em duas horas e 11 minutos.

No domingo, vai disputar a 16.ª final da carreira, primeira da temporada, diante do 40.º da classificado hierarquia ATP. Enquanto o sérvio procura o segundo título, em quatro finais, o norueguês tentará erguer o troféu pela 10.ª vez.