Katie Ledecky iguala Michael Phelps com 15.º ouro em Mundiais de natação

A nadadora norte-americana Katie Ledecky igualou esta terça-feira Michael Phelps ao chegar ao 15.º ouro da carreira em Campeonatos do Mundo de natação, ao vencer os 1.500 livres, e à 24.ª medalha em Mundiais da carreira.

Ledecky continua sem oposição na longa distância e, esta terça-feira, foi imperial em Fukuoka, com a terceira melhor marca de sempre, 15.16,27 minutos, para chegar ao 15.º ouro que só Phelps também ostenta.

De resto, a norte-americana de 26 anos não perde em Jogos Olímpicos ou Mundiais nesta distância há mais de uma década, com um quinto ouro, e no sábado poderá chegar aos seis títulos de campeã do mundo nos 800 livres, o que constituiria um recorde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta terça-feira, a italiana Simona Quadarella foi segunda classificada, acabando a 17 segundos da vencedora, marca do domínio de Ledecky, com a chinesa Li Bingjie em terceiro, a 19.

De resto, o dia contou com outra vitória significativa para os norte-americanos, quando Ryan Murphy bateu o italiano Thomas Ceccon, campeão dos 50 mariposa à frente de Diogo Ribeiro, nos 100 costas, na qual o transalpino é recordista mundial.

Murphy, favorito também nos 200 metros, nadou a distância em 52,22 segundos, mais rápido do que Ceccon (52,27), segundo, e outro norte-americano, Hunter Armstrong (52,58), terceiro.

Nos 100 metros bruços, a lituana Ruta Meilutyte confirmou o favoritismo ao vencer com 1:04,62 minutos, enquanto a australiana Kaylee McKeown se sagrou campeã do mundo dos 100 costas.

Nos 200 metros livres, os britânicos Matthew Richards, novo campeão mundial, e Tom Dean, Segundo, dominaram a distância, com o sul-coreano Hwang Sunwoo em terceiro, deixando o romeno David Popovici for a do pódio no quarto lugar.

Os Mundiais de natação decorrem até ao próximo domingo em Fukuoka, no Japão.