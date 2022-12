Kane quebra o enguiço e dita o adeus do Senegal

A Inglaterra venceu este domingo o Senegal por 3-0 e carimbou a passagem aos quartos-de-final, onde vai defrontar a França, na próxima sexta-feira.

O Senegal até entrou mais perigoso no encontro e na primeira meia hora causou calafrios à defesa inglesa, primeiro por Ismaila Sarr que, aos 23 minutos, rematou por cima após um ressalto na grande área. Aos 32 minutos foi a vez de Boulaye Dia atirar à baliza de Jordan Pickford, que fez uma boa defesa e manteve o jogo empatado. Contudo, minutos depois, aos 38', Jude Bellingham assistiu Jordan Henderson numa boa jogada coletiva e o médio não desperdiçou.

Aos 45+3 minutos foi a vez de Harry Kane fazer o gosto ao pé, após passe Phil Foden, estreando-se assim a marcar nesta edição do Mundial. Com este golo, o 11.º em Mundiais, o jogador do Tottenham passou a ser o avançado inglês com mais golos numa fase final de seleções, superando os 10 de Gary Lineker.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já na segunda parte, aos 57', Bukayo Saka, 19 anos, fez o 3-0 final. Foi o terceiro golo do jogador do Arsenal neste campeonato do Mundo, o sétimo na seleção. Isto significa: 43% dos golos de Saka pela seleção inglesa foram no Mundial. Foden voltou a assistir, pela primeira vez na carreira a fazer dois passes para golo num só jogo.

Este 3-0 significa que a Inglaterra igualou o seu melhor registo de sempre em golos marcados num Mundial: 12, o mesmo número do Mundial 2018. Frente ao próximo adversário, a França, o histórico de resultados é positivo para os ingleses: em dois jogos em Mundiais, duas vitórias para a seleção dos Três Leões. É a décima vez que os ingleses se apuram para os quartos-de-final, a segunda vez consecutiva.

Veja aqui os golos do jogo

1-0, Jordan Henderson (Inglaterra), 38 minutos

Abre o marcador Henderson! Inglaterra na frente



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #PaisesBaixos #EstadosUnidos pic.twitter.com/1etGyUYFWA - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 4, 2022

2-0, Harry Kane (Inglaterra), 45+3'

No cair do pano! Harry Kane!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #Inglaterra #Senegal pic.twitter.com/v2Izi2aglC - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 4, 2022

3-0, Bukayo Saka (Inglaterra), 57'

Marca novamente a Inglaterra! Saka faz o 3-0!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #Inglaterra #Senegal pic.twitter.com/3ZMfk1S3YC - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 4, 2022

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.