Kalle Rovanperä, o menino prodígio, vence pela segunda vez e assume comando do WRC

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) venceu este domingo pela segunda vez consecutiva o Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, cuja 56.ª edição terminou com a especial de Fafe.

Atual campeão mundial em título, Rovanperä somou a primeira vitória da temporada ao concluir esta quinta prova com o tempo de 3:35.11,7 horas, deixando o segundo classificado, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) a 54,7 segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) em terceiro, a 1.20,3 minutos.

Com este resultado, Rovanperä salta para a liderança do campeonato, com 98 pontos, mais 17 do que o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que hoje foi quarto.

Com a vitória deste domingo, o finlandês tornou-se no primeiro piloto a conseguir dois triunfos seguidos desde que o francês Sébastien Ogier o fez em 2014.

Com apenas 22 anos, o finlandês Kalle Rovanperä já se tinha tornado em 2022 no mais novo campeão de ralis de sempre, batendo o escocês Colin McRae, que conquistou o título com 27 anos e 109 dias.

Também já tinha sido o mais novo de sempre a vencer o Rali de Portugal no ano passado, com 21 anos (superando o recordista de triunfos, o finlandês Markku Allen, que tinha 24 anos).

Na terceira temporada a tempo inteiro no WRC, Rovanperä continua a escrever história rumo à categoria de melhor piloto de sempre, para ombrear com nomes como Ogier ou o francês Sébastien Loeb.

Depois das vitórias na Estónia e na Grécia, em 2021, o jovem finlandês continua num percurso ascendente nos ralis, nos quais se iniciou com apenas 14 anos, somando já nove triunfos e 15 pódios em 57 corridas disputadas.

A inspiração para a modalidade herdou-a do seu pai, Harri Rovanperä, piloto do Mundial de ralis entre 1993 e 2006, que, em 2015, permitiu que Kalle fosse para a Letónia competir, contornando a lei finlandesa, que no país só autoriza pilotos com 18 anos.

Nesse país do leste da Europa, o talento do jovem foi logo evidente e, com 14 anos, venceu o campeonato de ralis da Letónia na categoria de duas rodas motrizes, ao volante de um Citroën C3, com o navegador Risto Pietiläinen, que já tinha sido co-piloto do pai.

O sucesso levou-o a subir mais um escalão e, no ano seguinte, já com um Skoda Fábia S2000, com 300 cavalos de potência, deu asas às suas qualidades e, com apenas 16 anos, venceu o campeonato da Letónia, tornando-se o mais jovem piloto de sempre a conquistar um título nacional de ralis, na categoria maior.

Perante tão promissora carreira, a Federação Automóvel da Finlândia concedeu, em 2017, a Kalle Rovanperä uma licença especial para poder competir antes dos 18 anos, algo seguido pela Agência de Transportes do país, que permitiu que o jovem tirasse a carta de condução com 17 anos.

Com essas credenciais, Kalle pôde participar em provas do calendário nacional da Letónia, Itália e Finlândia, que lhe abriram portas para competir em ralis do Campeonato da Europa e na categoria WRC2 - com um Ford Fiesta R5 preparado pela M-Sport -, a segunda maior da modalidade a nível mundial, na qual foi o mais novo piloto na história da competição a pontuar.

Em 2018, no ano em que completou 18 anos, foi contratado para a equipa oficial da Skoda, com um plano para fazer seis a sete ralis pela categoria WRC2, na qual arrebatou o título mundial já em 2019, no primeiro ano em que fez o Rali de Portugal e terminou em sexto lugar na prova lusa.

Tal como esperado, o finlandês continuou a progredir na carreira e, em 2020, foi recrutado pela equipa de fábrica da Toyota, na qual, apesar da adaptação aos carros do WRC, disciplina maior dos ralis, bateu novo recorde, sendo o mais jovem piloto a subir a um pódio do campeonato.

Já em 2021, Kalle Rovanperä tornou-se o mais jovem piloto de sempre a ganhar uma prova do Mundial, na Estónia, ainda com 20 anos, começando a escrever as página douradas de uma carreira que promete colocá-lo entre os maiores de sempre da modalidade.