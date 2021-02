Juventus perde antes da visita de Ronaldo ao Dragão

A Juventus voltou a ceder terreno ao AC Milan e ao Inter na luta pelo título italiano. Uma derrota frente ao Nápoles, ontem, na 22.ª ronda do Calcio, colocou a equipa de Turim no 3.º lugar da liga italiana, com 42 pontos, menos cinco do que o Inter e menos sete do que o líder AC Milan (jogava com o Spezia esta noite).

Um golo de grande penalidade, marcado por Lorenzo Insigne aos 31 minutos, ditou o resultado final no Estádio Diego Armando Maradona. Foi o centésimo golo de Insigne pelo Nápoles.

A perder, a Juventus subiu de rendimento e podia ter chegado ao empate aos 49 minutos, mas o remate de Cristiano Ronaldo acabou travado pelo peito de Meret. Dois minutos depois, outra vez CR7, de livre direto, a testar Meret.

O guarda-redes napolitano foi a grande figura do jogo. Aos 56 minutos evitou o golo de Chiesa, aos 77 voltou a travar (desta vez em dificuldade) o remate de CR7 e aos 90 segurou o resultado com nova defesa a novo remate do português.

Além de perderem o jogo os bianconeros podem também ter perdido Juan Cuadrado para o encontro de quarta-feira, com o FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O colombiano queixou-se de dores da coxa direita e foi substituído ao intervalo, dando lugar ao ex-portista Alex Sandro.

Já a equipa comandada por Genaro Gattuso ultrapassou a Roma de Paulo Fonseca na luta pelo último lugar de acesso à Liga dos Campeões e ficou a dois pontos da Juve.