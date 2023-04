Juventus diz que guarda-redes Szczesny "está bem"

A Juventus assegurou esta quinta-feira que o guarda-redes polaco Wojciech Szczesny "está bem", depois de ter sido substituído no encontro frente ao Sporting, da Liga Europa de futebol.

Perto do final da primeira parte, o internacional polaco colocou a mão no peito e pediu a substituição, com a imprensa italiana a noticiar que teria tido palpitações, taquicardia e dificuldades em respirar.

"Após uns primeiros exames, Tek [Szczesny] está bem", lê-se numa mensagem publicada pela Juventus na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

After an initial check, Tek is doing well pic.twitter.com/rKbzJLQ2zC - JuventusFC (@juventusfcen) April 13, 2023

Também o Sporting mostrou o seu apoio, com uma mensagem nas redes sociais, depois do susto com Szczesny, que explicou, momentos depois do desafio, o que sentiu em campo.

Força, Szczęsny - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 13, 2023

"Houve um pouco de ansiedade, mas fizemos exames e está tudo bem. É algo que nunca tinha acontecido comigo, tive um pouco de dificuldade para respirar e fiquei um pouco assustado", explicou o internacional polaco, de 32 anos, ao microfone da Sky Sport.

O Sporting perdeu hoje Turim, por 1-0, num encontro que foi decidido com golo solitário de Federico Gatti, apontado aos 73 minutos.

Os italianos visitam o Estádio José Alvalade, em 20 de abril, na segunda mão da eliminatória.