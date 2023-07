Jurásek, o eleito para manter esquecida a maldição dos defesas esquerdos

David Jurásek vai, ao que tudo indica, ser o terceiro reforço do Benfica para a época 2023/24, depois das contratações do médio turco Orkun Kökçü e o avançado argentino Ángel Di María.

Aos 22 anos, este internacional checo vai custar cerca de 13 milhões de euros, devendo ser anunciado em breve, uma vez que o Benfica pretende contar com ele no estágio que começa domingo em Saint George"s Park, o centro de treinos da seleção de Inglaterra, cerca de 50 quilómetros a norte da cidade de Birmingham.

O treinador do Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, já admite a possibilidade de ver o seu lateral partir, pois assumiu haver "uma grande possibilidade" de Jurásek ser transferido. A confirmar-se irá concorrer com o sérvio Mihailo Ristic pelo lugar que nas últimas sete épocas foi de Grimaldo, jogador que fez esquecer o drama do Benfica em ter um defesa-esquerdo indiscutível desde o início deste século.

A lista de jogadores contratados e que nunca se conseguiram impor é muito extensa e alguns deles até já devem ter caído no esquecimentos dos mais ferrenhos adeptos do Benfica. Aqui ficam os nomes que passaram pela Luz de forma fugaz e sem brilho: Alejandro Escalona, Ricardo Rojas, Emanuele Pesaresi, Cristiano, Manuel dos Santos, Miguelito, Laszlo Sepsi, José Shaffer, Lionel Carole, Emerson, Joan Capdevilla, Luisinho, Bruno Cortez, Loris Benito, Marcelo Hermes e Sébastien Corchia.

E nem das camadas jovens o Benfica conseguiu formar um talento capaz de garantir o lugar no lado esquerdo da defesa ou mesmo de protagonizar uma venda milionária. E não foi por falta de oportunidades, que o digam jogadores como Diogo Luís, Tiago Gomes, Rúben Lima, Jorge Ribeiro, Luís Martins, Yuri Ribeiro, Nuno Tavares e Sandro Cruz.

As dificuldades do Benfica no recrutamento de laterais esquerdos só foram colmatadas pelo grego Fyssas, os brasileiros Léo e Siqueira e os portugueses Eliseu e Fábio Coentrão, este último - um extremo de raiz - acabou por ser adaptado com sucesso por Jorge Jesus ao lugar. Outros futebolistas tentaram adaptar-se mas sem grandes resultados práticos, como foram os casos de Lorenzo Melgarejo e de César Peixoto.

11 assistências em 44 jogos

David Jurásek surge como segunda opção no mercado, depois de o Benfica ter falhado a contratação do húngaro Milós Kerkez, cujas exigências financeiras do AZ Alkmaar fizeram arrastar o negócio ao ponto de ter surgido a Lazio a satisfazê-las. Nesse sentido, a SAD encarnada partiu desde logo para aquele que era o plano B, que no entanto também tem sido apontado como alvo do interesse de equipas da Premier League, mas também dos alemães do RB Leipzig e dos franceses do Nice.

Jurásek é considerado um dos mais promissores defesas-esquerdos da nova geração, depois de se destacar na última época ao serviço do Slavia Praga, clube pelo qual fez dois golos e 11 assistências nos 44 jogos oficiais que disputou.

Não estranhou por isso que fosse chamado à seleção checa, pela qual se estreou a 24 março num jogo com a Polónia, de apuramento para o Euro 2024, no qual fez uma assistência na vitória por 3-1.

