Jovem promessa do Ajax morre aos 16 anos

Noah Gesser, futebolista de 16 anos considerado uma das maiores promessas do Ajax, histórico clube holandês, morreu nesta sexta-feira vítima de um acidente de viação. O irmão que seguia no mesmo carro também faleceu.

A notícia foi avançada pelo clube holandês através de um comunicado difundido nas redes sociais.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira em IJsselstein, quando o carro onde o futebolista seguia chocou contra uma camioneta. O condutor desde veículo foi transportado para o hospital e sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Nascido a 27 de fevereiro de 2005 em IJsselstein, Gesser jogava no Ajax desde 2018, depois de ter passado pela formação do Alphense Boys. Estava previsto que esta temporada jogasse na equipa sub-17 do Ajax.