Jovem morre em jogo de futebol, vítima de paragem cardiorrespiratória

Um rapaz de 12 anos morreu este sábado vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo treino, que decorria no campo de futebol da Boa Vista, em Leiria, confirmaram à Lusa fontes do hospital de Leiria e do clube.

Fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) adiantou que a criança ainda foi assistida no local com um Desfibrilhador Automático Externo e "chegou a dar resposta".

Apesar das manobras de reanimação contínuas, a vítima chegou ao hospital de Santo André, unidade do CHL, sem vida, acrescentou a mesma fonte.

O presidente da Academia Desportiva CCMI, ao qual pertencia o jovem, referiu que o acidente ocorreu durante um jogo-treino, que decorria no campo da Boa Vista, em Leiria.