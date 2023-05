"Jota pertence ao lote de jogadores de topo da Premier League"

Passou por um longo calvário de quatro meses sem poder competir, devido a uma grave lesão nos gémeos, mas os últimos dias têm sido de enorme felicidade para Diogo Jota. Anteontem, saltou do banco aos 63", a tempo de "oferecer" a vitória ao Liverpool frente ao Tottenham, por 4-3, com um golo aos 90"+4, livrando a sua equipa do embaraço de empatar um encontro em que esteve a vencer por 3-0. E soma cinco golos nas últimas quatro partidas, tendo bisado com Leeds United e Notthingam Forest, ficando em branco apenas diante do West Ham.

O internacional português de 26 anos regressou à competição a 13 de fevereiro, na receção ao Everton, mas esteve 11 desafios sem conseguir faturar, que se somaram aos oito no início desta temporada e aos 13 na época anterior. Ou seja, um impressionante jejum de 32 desafios, que durou... um ano e 7 dias! Tudo mudou com o bis na vitória diante do Leeds United, a 17 de abril deste ano e desde então os resultados do Liverpool melhoraram substancialmente, com a equipa a progredir na tabela da Premier League, até ao quinto lugar, depois de ter ganho os últimos quatro encontros.

Scott Minto, antigo jogador do Benfica, em 1997/98 e 1998/99, é comentador televisivo de jogos do campeonato inglês e confessa-se rendido ao atacante do Liverpool. "É o tipo de jogador que qualquer treinador gosta de ter do seu lado. Foi uma surpresa o Liverpool tê-lo contratado aos Wolves [em setembro de 2020, por 45 milhões de euros], mas a verdade é que teve logo sucesso. Jürgen Klopp já tinha percebido o grande jogador que ele era e como poderia ser importante", começa por referir.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ex-lateral sublinha que "a época estava a ser muito difícil para ele, devido às lesões e à longa série de jogos sem marcar, mas Jota já demonstrou que pertence ao lote de jogadores de topo na Premier League". Para o antigo futebolista, o português "é muito inteligente, excelente tecnicamente e, não sendo dos jogadores mais altos, é muito bom pelo ar", diz, confessando que gosta de ver, no Instagram do avançado, "algumas publicações em que ele aparece a trabalhar, mesmo durante a pré-temporada". Além disso, acrescenta, "é muito versátil, podendo alinhar em várias posições no ataque".

Apesar do longuíssimo jejum que atravessou, Diogo Jota soma 39 golos em 108 jogos ao serviço do Liverpool, números bastante razoáveis e que ganham ainda maior impacto quando se verifica que em 37 dessas partidas não foi titular. Scott Minto não duvida de que o avançado fez muita falta aos reds durante os quatro meses em que esteve de fora. "Não posso dizer que com ele em campo as coisas teriam sido diferentes para a sua equipa. Mas sem dúvida que com ele e com Luis Díaz, que também esteve muito tempo afastado, a equipa teria mais probabilidades de melhorar o seu desempenho".

Pela seleção A de Portugal, Jota soma dez golos em 30 internacionalizações. Será que, com Cristiano Ronaldo no ocaso da carreira, o avançado do Liverpool poderá assumir-se como a grande referência no ataque luso? "Será muito difícil que algum dia possa comparar-se com Cristiano, um dos melhores na história do jogo e penso que o melhor seria que não tentasse ocupar o seu espaço", sublinha Minto, mas acrescenta que "pode ser sem dúvida um grande marcador de golos e ajudar a fazer esquecer essa grande referência".

De resto, de acordo com Scott Minto, Diogo Jota já está a bater à porta do lote restrito dos melhores avançados do mundo. "Se escolhêssemos os 11 melhores atacantes, possivelmente ele não faria parte da lista, mas acho que estaria no banco. E uma das coisas boas dele é precisamente não se importar de estar no banco ou de ser substituído, é um verdadeiro jogador de equipa, sempre pronto para ajudar, de início ou durante o jogo, podendo alinhar no centro, à direita, à esquerda ou até a número 10".

Recorde-se que no seu longo período afastado dos relvados, Diogo Jota falhou o Campeonato do Mundo do Catar. Em março deste ano, o atacante deu uma entrevista ao jornal Liverpool Echo, na qual deu detalhes sobre o seu problema físico. "Foi uma lesão grave no gémeo. Muitas pessoas disseram-me que nunca tinham visto nada assim e tivemos de pedir ajuda a alguns especialistas para tentar ultrapassá-la, tendo demorado muito tempo a tratar, devido à complexidade", referiu na altura.

Curiosamente, Diogo Jota está há muito no radar de Scott Minto. "Fui comentador dos jogos do Championship [segundo escalão do futebol inglês] para a Sky Sports e lembro-me que ele foi para o Wolverhampton na época em que foram campeões [em 2017/18, tendo o avançado apontado 17 golos na competição]. Fiquei surpreendido com o impacto que teve, esteve absolutamente fantástico, merecendo anos mais tarde a transferência para o Liverpool" [no verão de 2020], lembra.

Quem é um grande fã de Diogo Jota e não se cansa de o repetir é o seu treinador Jürgen Klopp. "Graças a Deus salvou-nos", referiu no final do jogo com o Tottenham, poucos minutos depois de se ter... lesionado ao festejar o golo do português, agarrando-se à coxa depois de ter começado a correr. E a 25 de abril último, teceu-lhe rasgados elogios. "É um jogador excecional e muito inteligente, que pode jogar em várias posições. Não é dos mais altos, mas é uma grande ameaça no jogo aéreo. Tem ainda um ótimo timing de finalização com os dois pés e velocidade. Só foi "parado" devido à grave lesão que teve e outros pequenos problemas físicos que foi tendo. Para além disso, é daquelas pessoas com quem podia passar um dia inteiro a falar de futebol, pois pensa muito no jogo", referiu.

dnot@dn.pt