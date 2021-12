José Peseiro é novo selecionador da Nigéria

O português José Peseiro é o novo treinador da seleção da Nigéria. Esta será a terceira experiência do treinador de 61 anos à frente de uma seleção, depois de ter orientado a equipa da Venezuela e da Arábia Saudita.

Peseiro vai suceder a Gernot Rohr, despedido este mês após mais de cinco anos no cargo, mas ainda não orientará as super eagles na Taça das Nações Africanas (CAN), que começa a 9 de janeiro. O interino Augustine Eguavoen vai ser o técnico principal da Nigéria na CAN, enquanto o português desempenhará funções de "observador" e só depois assumirá a equipa.

Com a oficialização de Peseiro passam a ser quatro os portugueses a orientar seleções africanas. Pedro Gonçalves (Angola), António Conceição (Camarões), Carlos Queiroz (Egito). Há ainda o luso-moçambicano Chiquinho Conde à frente de Moçambique desde outubro.