Jorge Vilda vs. Sarina Wiegman. O que a filosofia de Cruyff une, a final do mundial separa

Ela, Sarina Wiegman, está a viver o seu "conto de fadas" no Mundial. E seja qual for o desfecho da final, frente a Espanha (este domingo, 11.00, RTP1), o mérito da selecionadora inglesa ficará intacto. Liderou a seleção feminina dos Países Baixos rumo ao título europeu em 2017 e à final do Mundial 2019 (perdeu com os EUA) e repetiu o feito com Inglaterra, seleção se tornou campeã da Europa em 2022. Coincidências? Ela espera que não... porque não quer perder mais uma final do Mundial. Mas o conto de fadas espanhol também tem tudo para dar certo...

Há um ano, Jorge Vilda enfrentou uma rebelião no balneário que correu Mundo e levou 15 jogadoras a renunciarem à La Roja. Acusaram-no de "não estar capacitado" para o cargo e Vilda fez o contrário do esperado: enfrentou uma vergonha à escala mundial com a mesma força com que se agarrou ao banco espanhol, onde este domingo se senta na esperança de erguer o primeiro troféu da carreira. Em comum, Vilda e Wiegman têm a determinação e a filosofia de Johan Cruyff.

Há 50 anos estava instituído socialmente que as raparigas não jogavam futebol. Ter cabelo curto e a cumplicidade dos pais foram o disfarce perfeito para Sarina (53 anos) fazer-se passar pelo irmão gémeo e jogar como os rapazes... até começar a jogar em nome próprio e chegar à seleção neerlandesa. Terminou a carreira com 100 internacionalizações. Em 2007 quando foi criada a liga holandesa feminina resolveu largar "o emprego seguro de professora de educação física" para treinar o Den Haag. Hoje é a selecionadora mais bem sucedida da atualidade e não se cansa se repetir como "é incrível" uma rapariga poder jogar futebol sem qualquer restrição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pragmática e nada emocional, Sarina detesta ser o centro das atenções. Alguém que impõe rigor e respeito sem meter medo. No livro Lioness: My Journey To Glory é contado que no tour de apresentação pelo estádio St. George"s Park, casa das seleções inglesas, ouviu: "Este é o campo masculino". Wiegman apontou que não estava escrito em lado nenhum "campo masculino" e perguntou se era o melhor campo do complexo. Era. A resposta: "então posso usá-lo." E foi o que fez na preparação do Euro 2022, mesmo com Gareth Southgate a preparar lá também a Liga das Nações masculina. Agora, pasme-se, é apontada ao cargo de Southgate.

Sarina Wiegman absorveu experiência diretamente de Cruyff e Van Gaal e não tem medo de decisões difíceis. Enfrenta-as e assume-as. Como fez quando decidiu não convocar a capitã Steph Houghton para o mundial da Austrália e Nova Zelândia - jogadora queixou-se que não obteve uma explicação clara para a ausência, "apenas uma conversa vaga". Já tinha feito algo idêntico quando, no comando dos Países Baixos, decidiu sentar a capitã Van den Berg ainda na fase de grupos e acabou campeã. Passou uma imagem de liderança que muitos questionavam se tinha.

Ganhou 30 dos 38 jogos por Inglaterra e só perdeu um particular. No Euro 2022 entrou em campo com as mesmas onze lionsness em seis jogos seguidos e foi novamente campeã, mostrando que as decisões são pensadas e não caprichos técnicos. Neste mundial teve de lidar com as lesões de Beth Mead, Fran Kirby e Leah Williamson antes do torneio e dúvidas sobre a condição física de Millie Bright, a lesão de Keira Walsh e o cartão vermelho de Lauren James já durante a prova.

É a primeira treinadora a chegar a finais com duas seleções diferentes e é isso que o adversário nascido em Madrid, em 1981, terá de contrariar. Filho de Angel Vilda, antigo preparador físico do Benfica na era Juup Heynckes, cresceu mergulhado na filosofia de Johan Cruyff, com quem o pai trabalhou nos tempos áureos do Barcelona. Entrar na Real Federação Espanhola de Futebol pela mão do pai (e não por mérito próprio) é um peso que ainda hoje carrega. Foi adjunto do pai na seleção sub-17 até assumir o comando um ano depois.

Treinou ainda as sub-19 antes de assumir a equipa principal em 2015. Vilda confia cegamente nas suas ideias. Uma delas a do jogo em posse. Privilegiando a tática 4-3-3, o técnico conseguiu dar um estilo distinto e único à La Roja no meio de uma rebelião nunca vista. Frustradas com os quartos-de-final no Mundial 2019 e oitavos no Euro 2022, em agosto do ano passado, o núcleo duro da equipa, liderado pelas capitãs, invocaram o interesse "das gerações futuras" para pedirem a saída dele em prol de alguém que maximizasse o desempenho da equipa.

Escudado pelo apoio da federação, Vilda confessou-se "surpreendido e dececionado" e recusou abandonar o barco enfrentando a desconfiança de toda a Espanha. Nada vingativo, o selecionador aceitou quem quis voltar. Das 15 jogadoras que assinaram a carta a pedir a sua saída, apenas três o fizeram e foram convocadas para o Mundial: Mariona Caldentey, Ona Batlle e a Aitana Bonmatí.

Tal como Sarina Wiegman, Vilda não teve medo de novas polémicas: entregou a baliza a Cata Coll, de 22 anos; foi gerindo a utilização de Putellas, a melhor do Mundo que chegou ao Mundial lesionada; superou a pesada derrota com o Japão (4-0)na fase de grupos e também a aparente indiferença por parte das jogadoras (festejou orgulhosamente sozinho cada triunfo). E emocionou-se com a passagem à final: "É um orgulho ser técnico de Espanha, ver toda a evolução, metodologia e essência do nosso futebol transmitidas às nossas jogadoras desde os 14 anos de idade."

Essa é a mais valia dele: o conhecimento do talento de base como Salma Paralluelo, de 19 anos, decisiva na caminhada para a final e candidata ao prémio de melhor jovem da prova, que fará história se erguer o troféu, não pela juventude, mas por ser a única a nível mundial a juntar três títulos mundiais, uma vez que foi campeã do Mundo Sub-17 e Sub-19.